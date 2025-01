PIJAN "POKOSIO" VOZILO NA RASKRSNICI, VOZAČ ZADOBIO TEŠKE POVREDE: Treće OJT traži zatvor od najmanje 1 godine i 2 meseca za okrivljenog

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu jedanas podnelo optužni predlog protiv P.D. (23) zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

On je 28.januara, upravljao putničkim vozilom marke „Audi A3”, pod dejstvom alkohola i to sa 1,43 promila alkohola u krvi zbog čega nije bio sposoban za bezbedno upravlja motornim vozilom i kretao se Bulevarom Nikole Tesle iz pravca ulice Trešnjin cvet prema Karađorđevom trgu, levom saobraćajnom trakom, te dolaskom do raskrsnice sa ulicom Aleksinačkih rudara nije zaustavio vozilo kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom – semaforom prolaz bio zabranjen, upaljeno crveno svetlo, već je nastavio kretanje.

Ušao je u raskrsnicu i prednjim levim ugaonim delom svog udario u levu bočnu stranu putničkog vozila marke “Fiat Stilo”, kojim je upravljao P.G., koji je u navedenoj raskrsnici skretao levo u Bulevar Nikole Tesle kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom – semaforom prolaz bio dozvoljen, upaljeno zeleno svetlo, usled čega je oštećeni zadobio tešku telesnu povredu u vidu preloma trećeg lumbalnog pršljena i levih bočnih nastavaka prvog i drugog lumbalnog pršljena.

Javni tužilac je predložio sudu da okrivljenog oglasi krivim i da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju ne kraćem od 1 godine i 2 meseca, kao i da mu izrekne meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju ne kraćem od 1 godine, te da ga obaveže da Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu naknadi troškove postupka.