UTAJILI ZA POREZ VIŠE OD 160 MILIONA: Okrivljenima preti zatvor od tri do 10 godina

KAO rezulatat opsežne proaktivne istrage koja je sprovedena prema većem broju osumnjičenih za poreska krivična dela, koju istragu su na teritoriji Republike Srbije sproveli javni tužioci osnovnih tužilaštva u saradnji sa poreskim inspektorima Poreske uprave Ministarstva finansija – Odsek za operativni rad Zrenjanin i policijskim inspektorima PPU Kikinda, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu doneta su rešenja o zadržavanju i lišeni su slobode – N.Č. (43) zbog poreske prevare u veza sa porezom na dodatnu vrednosti dva krivična dela poreska utaja, kao i L.I. (50) zbog poreske prevare i utaje.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Okrivljeni N.Č. i L.I. su sumnjivi da su u tokom 2023. , kao direktori i odgovorna lica privrednih društava sa sedištem u Novom Beogradu, protivpravnim radnjama oštetili budžet Republike Srbije i to N.Č. za 150.104.513,90 dinara, a L.I. za 16.416.750,00 dinara.

To su uradili na taj način što su, u nameri da izbegnu plaćanje poreza na dodatnu vrednost i poreza na dobit pravnih lica, dali lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze i u poreskim prijavama koje su podneli nadležnoj Poreskoj upravi uneli neistinit sadržaj.

Na saslušanju u tužilaštvu N.Č. je izjavio da smatra da nije kriv za krivična dela koja mu se stavljaju na teret, te da neće da odgovara na pitanja tužioca, dok je okrivljena L.I. detaljno iznela odbranu navodeći zašto je osnovala pravno lice i koja je bila njena uloga.

Na predlog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu sud je prema okrivljenom N.Č. odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo, dok je prema L.I. određena mera zabrane približavanja, sastajanja i komuniciranja sa određenim licima i posećivanja određenih mesta.

Za krivično delo poreska prevara u veza sa porezom na dodatnu vrednost je zaprećena kazna zatvora od tri do deset godina i novčana kazna uz obavezno izricanje mere bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od jedne do pet godina, dok je za krivično delo poreska utaja zaprećena kazna zatvora u trajanju od tri do deset godina i novčana kazna.