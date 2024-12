PIVCETA JE ODAO NEKO BLIZAK? Detalji istrage ubistva Nikole Stankovića (27) u Kaluđerici

BEOGRADSKA policija traga za ubicama Nikole Stankovića zvanog Pivce (27), koji je pre dva dana likvidiran u svojoj kući u prigradskom naselju Kaluđerica u Ulici Radoslava Ignjatovića.

Sudeći po tome da su napadači, a prema nezvaničnim informacijama, reč je o trojici ili četvorici muškaraca, uspeli da izbegnu da se oglasi alarm na kući, kao i da na njih ne reaguje pas, sumnja se da ih je neko blizak Stankoviću dobro informisao i uputio kako da ostvare svoj plan. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, pripadnici MUP su poskidali snimke sa kamera, koje su postavljene na kući.

Prema nezvaničnim informacijama, dva hica su ga pogodila u glavu, a jedan u vrat. Zasada još nema zvanične informacije da li su napadači na njega pucali spolja, kroz prozor ili su upali u sobu u kojoj je spavao sa verenicom, koja je tom prilikom pogođena u ruku. Kako prenose pojedini mediji, ubice su, navodno, bile maskirane, a pošto su upucale Stankovića, pobegle su vozilom, u kojem ih je čekao saučesnik.

Na mesto zločina ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, ali lekari su mogli samo da konstatuju da je Stanković mrtav. Njegovoj devojci su pružili prvu pomoć. Uviđaj je trajao nekoliko sati i za to vreme, policija je izolovala tragove i druge dokaze. Inače, protiv Stankovića, koji je bio u kućnom pritvoru uz nošenje nanogvice, u toku je postupak zbog optužbi da je sa Slavoljubom Trajkovićem i Stefanom Veljovićem 15. marta 2022. godine pokušao da ubije Mira Čuljkovića, radnika obezbeđenja u beogradskom klubu "Stefan Braun". Proces se vodi i protiv Aleksandra Šćepanovića, koji je u bekstvu, optuženog da je u Čuljkovića tada ispalio šest metaka. Stanković je sredinom juna izneo pred sudom odbranu, negirajući da je izvršio delo koje mu se stavlja na teret, kao i ostala dvojica optuženih. Prema optužnici, Šćepanoviću je pištolj dao Veljović.

Nakon što je pucao, ispao mu je pa ga je Trajković podigao i ispalio još jedan metak, ali nikoga nije pogodio. Stanković se tereti da je radnika obezbeđenja ubo nožem "bokserom", a onda pretio i pucao iz pištolja, koji je uzeo sa poda nakon što mu ga je Trajković dobacio i tako obezbeđivao odstupnicu za beg. Stanković je, iznoseći odbranu, kazao da je te noći popio najviše alkohola u životu i da ima crne rupe. - Nisam nikoga hteo da ubijem, niti sam držao pištolj - kazao je na suđenju Stanković. - Sećam se da smo mnogo popili i provodili se i da su neki momci krenuli ka nama. Sedeo sam u separeu, a sledećeg trenutka bio sam na podu i neko me je udara pesnicom po temenu. Kažu da sam nekoga napao nožem "bokserom". Ja priznajem sve radnje, koje se vide na snimcima, ako su to krivična dela. Žao mi je što se to desilo, mi nismo imali nikakav dogovor da nekoga ubijemo.

Obustava postupka protiv pokojnika

PREMA informacijama koje smo dobili, Viši sud će čim dobije zvanično obaveštenje da je Stanković ubijen, doneti rešenje kojim će protiv njega obustaviti krivični postupak.

