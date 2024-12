HAOS U URGENTNOM CENTRU: Pacijent iz Tunisa napao i udario medicinskog tehničara

PROTIV državljanina Tunisa V. N. (27) Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu zbog sumnje da je 14. decembra u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije napao medicinskog tehničara P. M. (21).

Foto N. Fifić

Krivičnom prijavom na teret mu se stavlja napad na lice zaposleno u zdravstvenoj ustanovi.

Kako je saopšteno iz Prvog tužilaštva, prilikom pregleda osumnjičenog, oštećeni P. M. je pokušao da ga spusti sa kolica na krevet, da bi osumnjičeni jednom rukom uhvatio oštećenog za ruku, a drugom ga udario po glavi, usled čega je medicinski tehničar zadobio lake telesne povrede.

Tunišanin je danas priveden u tužilaštvo na saslušanje, ali je odlučio da se brani ćutanjem. Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet je predlog da se osumnjičenom odredi pritvor jer, kako se ističe, postoje osobite okolnosti koje ukazuju na to da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi dao u bekstvo, imajući u vidu da je državljanin Tunisa, kao i okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, s obzirom na to da je do sada dva puta osuđivan u Srbiji i to zbog krivičnih dela sa elementima nasilja.

Tužilaštvo će u toku istrage prikupiti dokaze i podatke na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.