OPTUŽEN BOMBAŠ IZ BARIČA: Bombu bacio u dvorište kuće

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vuka F. (20) zbog sumnje da je 27. jula 2024. godine bacio ručnu bombu M-75 u dvorište kuće Lj. C. u Bariču, kao i Pavla B. (19), osumnjičenog da mu je pomagao.

Foto: pixabay

Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a Tužilaštvo je tužilaštvo je predložilo sudu da Vuku F. produži meru zabrane napuštanja stana da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Vuk F. se tereti za nedozvoljeno držanje, nošenje oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti, a Pavle B. za krivično delo izazivanje opšte opasnosti u pomaganju.

Postoji opravdana sumnja da je Vuk F. 27. jula oko 3 časa došao vozilom marke “fiat punto”, bez registarskih oznaka, kojim je upravljao Pavle B., u ulicu Cvetna odakle je iz žbunja uzeo ručnu bombu. Zatim su, kako se sumnja, produžili do raskrsnice ulica Prvog maja i Budimira Davidovića, gde je Vuk F. izašao iz vozila i otišao do kuće oštećenog Lj.C, te aktivirao i bacio ručnu bombu ka dvorištu kuće. Bomba je eksplodirala i napravila oštećenja na kući kao i na još tri automobila i na jednom kamionu koji su bili parkirani pored kuće. Vuk F. se potom trčećim korakom vratio do vozila u kojem ga je čekao Pavle B, pa su se zajedno udaljili u pravcu Umke.