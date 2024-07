IGORU DESPOTOVIĆU 30 DANA: Određen pritvor vehabiji u vezi sa napadom Miloša Žujovića na žandarma

SUDIJA za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Igoru Despotoviću, osumnjičenom za terorističko udruživanje, a u vezi sa napadom na žandarma ispred ambasade Izraela.

Foto: Printscreen

Pritvor mu je određen jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju na to da će ometati postupak uticanjem na svedoke, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, saopšteno je iz tog suda.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je ranije saopštio da je reč o Igoru Despotoviću koji je već osuđivan za pozivanje na vršenje terorizma.

Despotović se sumnjiči da je bio u kontaktu sa Milošem Žujovićem koji je u subotu ispred izraelske ambasade iz samostrela u vrat pogodio žandarma koji je obezbeđivao ambasadu.

Ranjeni žandarm je u samoodbrani savladao napadača, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

