MALI: Veliko interesovanje kompanija za učešće na Ekspo izložbi, američke firme dobrodošle

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristoferom Hilom sa kojim je razgovarao o učešću američkih kompanija na Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo kojoj će Srbija biti domaćin 2027. godine.

Foto: Ministarstvo finansija

„Ekspo je velika prilika za sve kompanije. Već je počela 'trka' u pozicioniranju firmi u paviljonima. Amerika ima snažnu privredu i bilo bi lepo da se dobro i predstavi na toj manifestaciji“, rekao je Mali na sastanku u Ministarstvu finansija, i istakao da je, čak i u ovoj inicijalnoj fazi, interesovanje kompanija veliko.

Ministar Mali je upoznao Hila sa planiranim fazama razvoja budućeg Ekspo kompleksa, i istakao da dobro napreduje i izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona.

„Za dve i po godine sve mora biti gotovo, zato nema vremena za gubljenje i radovi se izvode paralelno na svim lokacijama. Veliki su nam planovi, Srbija neće propustiti priliku da celom svetu pokaže koliko smo napredovali na svim poljima“, poručio je Mali.

On je istakao i značaj radova na pruzi koja će ići od železničke stanice „Prokop“ preko beogradskog aerodroma i prostora na kome će se dešavati Ekspo, te da će akvarijum, novi most, novi Muzej „Nikole Tesle“ biti gotovi i pre same izložbe.

Foto: Ministarstvo finansija

„Nije lako i nije jeftino, ali sve će se to Srbiji isplatiti“, rekao je Mali, i dodao da će Srbija ugostiti tri miliona gostiju iz više od 120 zemalja i da će za taj organizaciono najzahtevniji događaj ikada kod nas biti spremna, ali i da će iskoristiti sve njegove potencijale za dalji ekonomski rast.

Mali je naglasio da se Srbiji ova šansa ukazala u izuzetno izazovnim godinama globalno, ali da, uprkos stalnom otvaranju novih žarišta svetskih kriza u protekle četiri godine, naša zemlja uspeva da očuva svoju makroekonomsku stabilnost, da obezbedi neophodan dalji privredni rast, dalji rast plata i penzija koje su neophodne kako bi se očuvao i životni standard građana.

„Uz Ekspo smo pronašli naš novi izvor rasta koji ćemo iskoristiti za velike projekte po celoj Srbiji, kako bi cela zemlja osetila boljitak“, zaključio je Siniša Mali.