GASPROM UPOZORAVA EVROPU: Skladišta gasa popunjena su vam samo 54 odsto

RUSKI „Gasprom“ ponovo je skrenuo pažnju na veoma nizak nivo zaliha gasa u podzemnim skladištima u Evropi, kao i na sve veće zaostajanje u odnosu na prošlogodišnje pokazatelje.

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Prema podacima organizacije Gas Infrastructure Europe, na koje se poziva ruska kompanija, razlika u zalihama je do 19. jula nastavila da raste i dostigla je 11 milijardi kubnih metara. Količina gasa u evropskim podzemnim skladištima za 16,8 odsto je manja nego istog datuma 2025. godine.

- Popunjenost evropskih podzemnih skladišta gasa nalazi se na veoma niskom nivou. Napominjemo da cene gasa na evropskom tržištu i dalje ne podstiču obnavljanje zaliha. Tako su na holandskom čvorištu TTF cene za isporuku mesec dana unapred i dalje više od cena za predstojeću zimu - ističe se u saopštenju „Gasproma“.

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Evropa bi skladišta mogla da popuni samo do 75 odsto

TASS je ranije izvestio da Evropa rizikuje da grejnu sezonu započne sa rekordno niskim zalihama gasa. Prosečna brzina popunjavanja podzemnih skladišta u zemljama Evropske unije tokom jula nalazi se na jednom od najnižih nivoa od početka praćenja 2011. godine. Manja je bila samo 2020. i 2024. godine.

Uz takve pokazatelje, Evropa bi do uobičajenog početka jesenjeg i zimskog perioda mogla da popuni svoja skladišta na svega 70 do 75 odsto, što bi bio apsolutno najniži nivo na početku grejne sezone u istoriji.

Zalihe manje nego prošle godine

Evropska podzemna skladišta trenutno su popunjena 54 odsto, što je za 15,52 procentna poena manje od prosečnog nivoa za ovaj datum u poslednjih pet godina. Godinu dana ranije popunjenost je iznosila 64,8 odsto.

U skladištima se sada nalazi 59 milijardi kubnih metara gasa. „Gasprom“ je prognozirao da zalihe u evropskim podzemnim skladištima do naredne grejne sezone možda neće dostići ni 75 odsto.

(TASS)