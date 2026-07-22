POZNATO KO SU MAJKA I ĆERKA (6) POKOŠENE NA VRAČARU: Udario ih mladić (21) - Ženi polomljene obe noge

JELENA A. (39), na koju je juče u popodnevnim satima naleteo automobil na Vračaru dok je bila u šetnji sa šestogodišnjom ćerkom, nalazi se u teškom stanju u Urgentnom centru gde joj se lekari bore za oporavak.

Foto: I. Marinković

Do teške saobraćajne nesreće došlo je oko 16.35 časova, na samom uglu ulica Vojvode Dragomira i Sazonove.

Prema nezvaničnim informacijama, na majku i dete naletelo je putničko motorno vozilo marke "audi A3", beogradskih registarskih oznaka, za čijim volanom se nalazio mladić Luka N. (21).

TEŠKE POVREDE I TRAUMA

Od siline udarca, nesrećna žena je zadobila izuzetno teške telesne povrede u vidu preloma obe noge. Ekipa Hitne pomoći ju je u teškom stanju hitno transportovala u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i zbrinjavanje.

Njena šestogodišnja ćerka J. A. (6) srećom je izbegla tragičan ishod, ali je u udesu zadobila povrede u vidu podliva i nagnječenja po nogama.

Uviđaj je trajao nekoliko sati, a obavešten je i tužilac. Saobraćaj na ovoj prometnoj raskrsnici bio je u potpunom prekidu tokom trajanja uviđaja.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve tačne okolnosti i brzinu kojom se mladi vozač kretao u trenutku kada je naleteo na pešake.

(Telegraf)