Mnogi vozači ne znaju: Ove nove automobile ne smete da vozite sa B dozvolom
Tri modela novog električnog Mercedes-Benz VLE ne mogu da se voze u Nemačkoj sa vozačkom dozvolom B kategorije zato što njihova ukupna masa prelazi 3,5 tone.
Od sredine aprila kupci mogu da naruče novi električni model Mercedes-Benz VLE. Ovaj model se nudi u šest različitih varijanti. Međutim, pri izboru potencijalni kupci moraju pažljivo da prouče tehničke podatke. Tri varijante VLE modela ne smeju da se voze sa vozačkom dozvolom B kategorije, jer njihova ukupna masa prelazi zakonsku granicu od 3,5 tone.
Modeli koji zahtevaju C1 dozvolu
Tri modela imaju dozvoljenu ukupnu masu od 3,7 tona. Proizvođač tokom konfiguracije vozila izričito upozorava na ovo ograničenje:
- Zbog dozvoljene ukupne mase vozila koje ste konfigurisali veće od 3,5 t, u pojedinim zemljama može doći do ograničenja u korišćenju vozila. Molimo vas da se informišete o važećim nacionalnim propisima (između ostalog o kategorijama vozačkih dozvola, ograničenjima brzine i propisima o putarinama) - objašnjavaju stručnjaci.
Ovim ograničenjima obuhvaćeni su sledeći VLE modeli:
Vielseitiger (Svestrani)
stilvolle Innovator (Elegantni inovator)
Grand Exklusive
Prva dva modela su konfigurisana kao vozila sa 6/7 sedišta za veću udobnost, dok je poslednja varijanta sa 7 sedišta i dodatnim komforom.
Pravila za vozačke dozvole
Kategorija B: Sa B kategorijom trenutno se mogu voziti motorna vozila čija dozvoljena ukupna masa ne prelazi 3,5 tone i koja nemaju više od osam sedišta, ne računajući sedište za vozača.
Kategorija C1: Ako se ta granica prekorači, potrebna je dozvola C1 kategorije, koja omogućava upravljanje vozilima do 7,5 tona.
Stara vozačka dozvola (klasa 3): Osobe koje su staru "klasu 3“ vozačku dozvolu koju su stekli pre 1999. godine i dalje mogu da upravljaju vozilima mase do 7,5 tona.
Buduća pravila EU
Prema novoj direktivi EU o vozačkim dozvolama, u budućnosti bi sa B kategorijom mogla da se voze i vozila, poput kampera, sa dozvoljenom masom do 4,25 tona. Međutim, ta pravila još uvek treba da budu uvedena u nacionalna zakonodavstva.
Prelazak granice od 3,5 tone donosi i drugačija pravila za putarine u nekim evropskim zemljama, pa čak i zabranu preticanja za teretna vozila na pojedinim deonicama, prenosi Feniks magazin.
