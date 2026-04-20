Ko vodi, a ko zaostaje: Ekonomisti otkrivaju koje su najbogatije zemlje Evrope do 2030.

PROJEKCIJE Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pokazuju snažan rast BDP-a po glavi stanovnika širom Evrope do 2030. godine, ali se rangiranje najbogatijih zemalja neće dramatično promeniti, piše Juronjuz.

Foto: Aleksey Butenkov / Alamy / Profimedia

Iako će skoro sve ekonomije rasti, ključna razlika ostaje između zemalja koje su već na vrhu i onih koje još uvek pokušavaju da sustignu evropski prosek.

Analiza obuhvata 41 evropsku zemlju, uključujući članice EU, zemlje kandidate, zemlje EFTA i Ujedinjeno Kraljevstvo, i posmatra nominalni BDP po glavi stanovnika i BDP po glavi stanovnika prema paritetu kupovne moći (PKM), što je bolji pokazatelj realnog životnog standarda.

Prema projekcijama MMF-a, Irska bi trebalo da preuzme od Luksemburga prvo mesto po paritetu kupovne moći do 2030. godine.

Međutim, postoji važna napomena u vezi sa Irskom - njen BDP snažno povećava prisustvo multinacionalnih kompanija, tako da zvanični podaci često ne odražavaju u potpunosti stvarnu snagu domaće ekonomije.

Projekcija TOP 5 najbogatijih zemalja u Evropi:

Irska

Luksemburg

Norveška

Švajcarska

Danska

Najjače velike ekonomije u Evropi

Među pet najvećih evropskih ekonomija, Nemačka će biti najbolji učesnik, sa BDP-om po glavi stanovnika na 12. mestu u Evropi.

(BizPortal)