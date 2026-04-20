Zašto Nemci ne traže stanove? Otkriven njihov najveći strah

POSLOVNI sentiment u nemačkoj stanogradnji je dodatno oslabio, pošto su očekivanja kompanija pogoršana zbog straha od rasta kamatnih stopa, navodi se u danas objavljenom izveštaju Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) iz Minhena za mart.

Poskupljenje kredita bi umanjilo želju mnogih ljudi da grade ili kupuju stambene nekretnine, upozorava rukovodilac istraživanja Ifo Klaus Volrabe.

Vrednost indeksa koji meri poslovni sentiment u sektoru stanogradnje je u martu pao sa februarskih minus 17,7 poena na minus 19,5 poena.

Građevinske kompanije u Nemačkoj su znatno negativnije ocenile očekivanja za naredne mesece, dok su, nasuprot tome, trenutnu situaciju procenile kao nešto pozitivniju nego u februaru.

U tekućem poslovanju, ipak, pojavljuju se prvi znaci stabilizacije, pre svega kroz blago poboljšanje narudžbina, navodi se na veb-stranici Ifo.

Udeo firmi koje prijavljuju nedostatak porudžbina smanjen je na 43,4 odsto, što je najniži nivo od jula 2023. godine.

Nedavno je povećan broj izdatih građevinskih dozvola u Nemačkoj, što ukazuje na postepeni oporavak aktivnosti u sektoru.

Pored toga, udeo kompanija koje prijavljuju da su im ugovori otkazani je smanjen i trenutno iznosi 10,8 odsto, što dodatno potvrđuje ublažavanje pritisaka na kompanije u građevinskoj industriji.

(24sedam)

Evo kako blokaderi i evroparlamentarci iz Evropske partije zelenih vide građane Srbije