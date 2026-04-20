Ekonomija

Zašto Nemci ne traže stanove? Otkriven njihov najveći strah

K. Despotović

20. 04. 2026. u 08:32

POSLOVNI sentiment u nemačkoj stanogradnji je dodatno oslabio, pošto su očekivanja kompanija pogoršana zbog straha od rasta kamatnih stopa, navodi se u danas objavljenom izveštaju Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) iz Minhena za mart.

Зашто Немци не траже станове? Откривен њихов највећи страх

Foto: ordnas, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Poskupljenje kredita bi umanjilo želju mnogih ljudi da grade ili kupuju stambene nekretnine, upozorava rukovodilac istraživanja Ifo Klaus Volrabe.

Vrednost indeksa koji meri poslovni sentiment u sektoru stanogradnje je u martu pao sa februarskih minus 17,7 poena na minus 19,5 poena.

Građevinske kompanije u Nemačkoj su znatno negativnije ocenile očekivanja za naredne mesece, dok su, nasuprot tome, trenutnu situaciju procenile kao nešto pozitivniju nego u februaru.

U tekućem poslovanju, ipak, pojavljuju se prvi znaci stabilizacije, pre svega kroz blago poboljšanje narudžbina, navodi se na veb-stranici Ifo. 

Udeo firmi koje prijavljuju nedostatak porudžbina smanjen je na 43,4 odsto, što je najniži nivo od jula 2023. godine.

Nedavno je povećan broj izdatih građevinskih dozvola u Nemačkoj, što ukazuje na postepeni oporavak aktivnosti u sektoru.

Pored toga, udeo kompanija koje prijavljuju da su im ugovori otkazani je smanjen i trenutno iznosi 10,8 odsto, što dodatno potvrđuje ublažavanje pritisaka na kompanije u građevinskoj industriji.

(24sedam)

Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču