NAFTA BRENT 107 DOLARA: Evropski indeksi neujednačeni

EVROPSKI indeksi su danas neujednačeni, a nafta Brent se prodaje za više od 107 dolara po barelu nakon izveštaja da je američki predsednik Donald Tramp spreman da okonča vojnu kampanju protiv Irana čak i bez potpunog ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

Foto: Profimedia

Vest koju je preneo Volstrit džornal (WSJ) je ohrabrila investitore, pošto je tumače kao želju Trampa da, uprkos ranijim pretnjama, zaključi mirovni sporazum sa Teheranom koji bi okončao rat na Bliskom istoku, prenosi CNBC.

U Evropi, eksperti danas analiziraju i preliminarne podatke o martovskoj inflaciji u zemljama evrozone, kako bi procenili uticaj sukoba na rast potrošačkih cena, kako i nove izveštaje o maloprodaji i nezaposlenosti u Nemačkoj.

Prema podacima sa berzi, cena sirove nafte je u 9.30 časova porasla za 0,39 odsto na 103,282 dolara po barelu, a cena nafte Brent za 0,09 odsto na 107,434 dolara.

Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,05 odsto na 22.508,45 poena, britanski FTSE 100 za 0,11 odsto na 10.142,56 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,15 odsto na 7.759,67 poena, a moskovski MOEX za 0,06 odsto na 2.791,22 poena.

Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 54 evra za megavat-sat.

Cena zlata je porasla na 4.545,42 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,1453 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,14652 dolara, što je za 0,02 odsto manje nego na početku trgovine.

Prema podacima sa američkih berzi, vrednost indeksa Dow Jones je

na zatvaranju berzi u ponedeljak porasla za 0,11 odsto na 45.216,14 poena, dok je S&P 500 pao za 0,39 odsto na 6.343,72 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 0,73 odsto na 20.794,64 poena.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO