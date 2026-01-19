MACUT SA BEKERATOM: Razgovori o ograničenju boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru
PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o pitanju ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru, problemu sa kojim se vozači iz Srbije suočavaju u svakodnevnom radu.
Premijer Macut je Bekeratu predao non-pejper u kojem su navedeni predlozi rešenja, u cilju očuvanja konkurentnosti, efikasnosti transporta i kontinuiteta trgovinskih i investicionih tokova.
Predlozi su izmena pravila 90/180 za profesionalne vozače i poseban status regiona u okviru Sistema ulaska i izlaska (EES), saopšteno je iz Vlade Srbije.
Premijer Macut je rekao da je od uvođenja elektronskog sistema kontrole granica ovaj problem eskalirao i preti da u potpunosti parališe rad transportne zajednice Srbije, ali i ostalih ekonomija Zapadnog Balkana.
Prema njegovim rečima, ovo ograničenje dovodi profesionalne vozače u međunarodnom drumskom saobraćaju u poziciju da im je omogućeno da obavljaju poslove prevoza putnika i robe samo šest meseci u godini, što je, kako je istakao, ekonomski neodrživo za poslodavce i ovu profesiju čini neisplativom.
Macut je ukazao da to predstavlja i pretnju transportnoj zajednici Srbije, koja se, kako je naveo, na taj način praktično može ugasiti.
Premijer je naveo da su od ovog pravila već izuzeti letačko osoblje, osoblje železnica i dodao da naša zemlja nudi konkretna rešenja koja ne zahtevaju izmenu Šengenskog graničnog kodeksa.
Predsednik Vlade je naglasio da Srbija u potpunosti ostaje opredeljena za konstruktivan dijalog sa Evropskom komisijom i državama članicama, sa ciljem da se pronađe rešenje koje će obezbediti nesmetan protok robe, stabilnost lanaca snabdevanja i poštovanje pravila EU.
On je izrazio uverenje da se kroz partnerski pristup može doći do modela koji će ujedno štititi interese Evropske unije, tržišta i transportne industrije.
Macut je izrazio spremnost da se, u saradnji sa relevantnim institucijama, nastavi dijalog radi iznalaženja održivog rešenja koje će obezbediti stabilnost, bezbednost i efikasnost transporta i privredne razmene u regionu i šire, navedeno je u saopštenju.
Udruženja prevoznika zemalja Zapadnog Balkana najavila su da će od 26. januara blokirati teretne prelaze sa zemljama Šengena zbog, kako su naveli, problema koje im stvara EES sistem koji beleži ulazak i izlazak prevoznika.
(Tanjug)
