ŠTA MUČI INDUSTRIJU ALKOHOLA: Zbog ovoga su u velikom problemu - Promena na koju se tržište alkohola tek privikava

U POSLEDNjE četiri godine pivare, vinske i destilerske kompanije u svetu izgubile su oko 830 milijardi dolara tržišne vrednosti.

To nije isto što i direktan pad prihoda, ali jeste jasna poruka tržišta: navike potrošača se menjaju brže nego što je alkoholna industrija očekivala – a Generacija Z je u centru tog preokreta.

Kako piše portal BizLife, ta generacija okrenuta je zdravom životu i generalno je manje poročna od svih ranijih generacija. Tako je na primer broj Amerikanaca koji kažu da konzumiraju alkohol pao na 54%, što je najniži nivo u Gallupovom praćenju. Taj pad predvode ljudi uzrasta 18-34 godina, među kojima manje od polovine konzumira alkohol, što ranije nije bio slučaj zato što su mladi najviše izlazili i provodili se.

Sličan signal stiže i iz Evrope. Reuters prenosi rezultate Circana istraživanja prema kojima 71% evropskih potrošača kaže da kupuje ili konzumira manje alkohola, dok je „gotovo svaki četvrti” u grupi 25-35 godina potpuno izbacio alkohol. U isto vreme, bezalkoholna pića već čine skoro 60% prodaje u evropskom tržištu pića vrednom 166 milijardi evra, uz rast bezalkoholnog segmenta i pad alkoholnog. Za industriju je to ozbiljan znak da je deo potražnje trajno prešao na alternative.

Zašto Gen Z usporava sa alkoholom?

Najčešće se pominju zdravlje i dugoročni rizici, ali i praktični razlozi: san, produktivnost i novac. Euromonitor, recimo, beleži da 53% onih koji povremeno piju aktivno pokušava da smanji unos alkohola, a kao motive navodi „da se osećaju zdravije”, izbegavanje dugoročnih rizika i štednju. Uz to, podaci NielsenIQ ukazuju da je među Gen Z (21+) i dalje značajan udeo onih koji nikada nisu probali alkohol (45%), što potvrđuje da deo generacije uopšte ne ulazi u klasičan „ritam” konzumacije.

Važno je, ipak, dodati nijansu: Gen Z nije monolitna „sober” generacija. IWSR u svojim analizama ukazuje da se interesovanje i ponašanje menjaju po tržištima i periodima, pa se u nekim zemljama beleži i ponovno „uključivanje” u kategoriju. To industriji, međutim, ne rešava ključni problem: čak i kada piju, mlađi češće biraju manje količine, više kvaliteta i više „situaciono” (npr. društveni događaji), umesto rutinske potrošnje.

Zato proizvođači alkoholnih pića ubrzano menjaju strategiju i počinju da proizvode bezalkoholna piva, vina i slično ili napitke sa nižim procentom alkohola.

Sve zajedno liči na jednu od najvećih demografskih promena potrošačkog ponašanja u skorijoj istoriji: ne radi se samo o tome da Gen Z „manje pije”, već da redefiniše šta znači izaći, proslaviti i „počastiti se”, a to je promena na koju se tržište alkohola tek privikava.

(BizLajf)

