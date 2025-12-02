Ekonomija

SKOK KRIPTOVALUTA: Bitkoin porastao za 2,21 odsto na skoro 76.000 evra, tržište se oporavlja nakon pada

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 12. 2025. u 15:58

VREDNOST bitkoina je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 2,21 odsto na 75.970,24 evra, što ukazuje na blagi oporavak nakon jučerašnjeg velikog pada.

Foto: Free Images Pixabay

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 60,51 milijardu evra, malo više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah", što je malo pogoršanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 24 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 1,28 odsto na 2.460,47 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 3,79 odsto na 730,56 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 3,57 odsto na 112,82 evra, a avalanš (AVAX) za 1,71 odsto na 11,25 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,31 evro, što je za 1,74 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute DOGS, ANIME i BIFI.

(Tanjug)

