BEZ AMERIČKE DOZVOLE ZA RAD RAFINERIJA DANAS STAJE: Koji je mogući scenario?

RASPLET u vezi sa gorućim pitanjem u našoj zemlji ne ide u pozitivnom pravcu. Rafinerija u Pančevu danas zvanično staje ako u minut do 12 od američke administracije ne stigne operativna licenca za rad "Naftne industrije Srbije" (NIS).

Predsednik Republike Aleksandar Vučić ne očekuje pozitivan odgovor iz Sjedinjenih Američkih Država. On je juče ocenio da je težak period pred našom zemljom, ali da se država za to pripremila i najavio da će danas biti održan važan sastanak o tome kako ćemo rešavati probleme koji će uslediti.

- Nemam nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. U utorak imamo veliki sastanak, moramo da spremimo sve poteze pa ćemo vas obavestiti o tome šta radimo - rekao je Vučić novinarima.

Povodom mogućnosti da NIS ne dobije dozvolu za rad, predstavnici države su ranije jasno poručili da nema razloga za paniku i da će država obezbediti dovoljno goriva. Kako će se razvezati Gordijev energetski čvor još nije jasno. Mada se u javnosti kao potencijalni kupci NIS pominju mađarski MOL i Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dabija ADNOK, sve se glasnije spekuliše da Rusi uopšte ne nameravaju da prodaju svoj udeo u kompaniji. Izričit zahtev američke administracije je da ruski kapital mora potpuno da izađe iz NIS. Država Srbija je većinskom vlasniku ostavila rok do polovine januara da nađe kupca i najavila da će posle toga biti primorana da uvede svoju upravu i da ponudi najvišu moguću cenu za njihov paket akcija. Bez američke licence za rad kompanije možda će to morati da uradi ranije.Istraživali smo kakva bi bila procedura za preuzimanje NIS.

Vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu Đuro Đurić navodi da prinudnu upravu kao model imaju u različitim državama u Evropi, na primer u Francuskoj i Velikoj Britaniji, ali da kod nas ne postoji i da bi morala da se definiše kroz opšti ili poseban zakon (leks specijalis). Nakon uvođenja prinudne upravo, a to znači oduzimanja prava svojine, promenila bi se vlasnička struktura kroz nacionalizaciju ili eksproprijaciju.

- Ako bi država odlučila da uvede prinudnu upravu kroz leks specijalis, prvo mora da postoji osnov za donošenje specijalnog zakona - objašnjava za "Novosti" Đurić. - U našem slučaju bio bi u tome što NIS za nas ima strateški, nacionalni značaj, i što bi prestanak njegovog rada doveo u pitanje našu celokupnu privredu. Nakon donošenja tog akta, Vlada bi imenovala prinudnog upravnika sa ovlašćenjima direktora NIS koji bi od dosadašnje uprave preuzeo sve funkcije upravljanja, a Vlada bi bila većinski akcionar.

Svi organi kompanije bi, kako navodi, bili zadržani. Članove Upravnog odbora imenovala bi Vlada, a u Skupštini akcionara većinu bi opet imala država. Nakon toga bi se sprovela promena vlasničke strukture.

- To bi bilo kroz nacionalizaciju ili eksproprijaciju, zavisi od toga za koji model bi se opredeleli - kaže Đurić. - Nacionalizacija znači da država postaje vlasnik sa ili bez isplate nadoknade. Eksproprijacija je oduzimanje prava svojine, ali ono ne postaje nužno vlasništvo države, već Srbija može da ga proda nekoj trećoj strani. Kako je najavljeno, naša država ima nameru da isplati ruski udeo u NIS, i onda bi to bila nacionalizacija koja bi s jedne strane imala i taj prijateljski gest da se ruski udeo kupi po tržišnoj ceni.

Pumpe NIS pune BANKE i dalje redovno obavljaju transakcije sa "Naftnom industrijom Srbije", a pumpe NIS su uredno snabdevene. I juče je na njihovim benzinskim stanicama gorivo moglo da se plati gotovinom, "dina" karticom, m-banking aplikacijom svih banaka, Drive.Go aplikacijom. Predsednik Republike Aleksandar Vučić je ranije izjavio da bi, ako ne dobijemo operativnu licencu za NIS do ponedeljka, 1. decembra, banke mogle da prestanu da posluju sa NIS zbog mogućih sekundarnih sankcija. NBS je objavila 25. novembra da će, ukoliko NIS do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, obustaviti sa njim platni promet, kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema. I Udruženje banka Srbije je tada najavilo da će sve poslovne banke, u saradnji s NBS, obustaviti promet sa NIS ukoliko kompanija do predviđenog roka ne dobije licencu.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić kaže da američke sankcije protiv NIS za ruskog partnera nisu nova situacija, jer u okruženju ima mnoštvo kompanija iz Rusije koje su u sličnom problemu, pod blokadom ili kaznenim merama.

- I oni dobro znaju da je ruska država recipročno reagovala blokadom imovine stranih kompanija - navodi za RTS Lukić. - Međutim, s druge strane, ovo je sasvim nova teritorija za našu zemlju. Država će sigurno ostati vlasnik, pitanje je da li će to biti manjinski ili većinski vlasnik, ali kakav god vlasnik da bude, našoj državi je neophodan partner.

Govoreći o proceduri preuzimanja NIS, Lukić kaže da je mnogo staza kojima možemo ići.

- Preuzimanje može biti prijateljsko ili neprijateljsko - navodi on. - Prijateljsko preuzimanje je kada između partnera postoji saglasnost, volja i redosled dosta karakterističnih utabanih koraka. To preuzimanje je brže ukoliko se radi o transformaciji manjinskog akcionara u većinskog.

Lukić je ocenio da evropsko naftno tržište u ovom trenutku deluje dosta otvoreno, kao tržište na kome će se pojaviti neki novi igrači:

- Meni se čini da kompanije iz evroazijskog regiona, pogotovo sa Bliskog istoka, izuzetno galopirajuće napreduju ka istočnoj Evropi.

Država učinila sve što je mogla PROFESOR Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić izjavio je juče da će o sankcijama koje su uvedene NIS odlučiti Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD, a da je naša država učinila sve što je u njenoj moći. - Činjenice koje mogu da prelome situaciju u datom trenutku jesu one koje mogu da prezentuju američki advokati kompanije NIS - rekao je Lukić. - Oni mogu da dostave podrobne informacije i dokaze o tome kako napreduje proces pregovaranja. Pitanje NIS je specifično spoljno-političko i geopolitičko pitanje, jer onako kako bude presuđeno od OFAK u ovoj konkretnoj situaciji, to će imati implikacije na odluke o drugim ruskim kompanijama iz energetskog sektora, koje se nalaze pod istim ili sličnim sankcijama, a "Lukoil" je jedna od njih. On je ocenio da je jedina stvar koja je izvesna u vezi sa NIS - neizvesnost. Govoreći o tome šta će se dogoditi ako pančevačka rafnerija stane, Lukić ističe da će početi da se prazne rezerve, a da će se uvoz povećavati: - Naše rezerve naftnih derivata će početi da se troše i prazne. Može se očekivati da potrošnja više-manje ostane stabilna. Što se tiče uvoza, zbog toga što će postojati nepodmirena tražnja, očekujem da će se povećavati po određenoj stopi u narednom periodu. Glavna posledica je da će se onaj profit koji je NIS ostvarivao sada preseliti na neko drugo mesto, najverovatnije u neke rafinerije u okruženju. Naftne kompanije u Srbiji, koje nisu pod sankcijama, kako dodaje, mogu da zaključuju ugovore o isporuci sa različitim firmama. - To nije sporno. Ono što je sporno je pitanje logistike, odnosno da li će rokovi isporuke koji su predviđeni u tim ugovorima da budu ispoštovani, jer mnogo je drugačija stvar kada imate transport železnicom, rekom ili čak drumom u odnosu na to kada imate jedan naftovod - objasnio je Lukić.