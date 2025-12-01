DINAR OJAČAO ZA PREKO 10 ODSTO OD POČETKA GODINE: Evo koji je zvanični kurs na današnji dan
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3850 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana.
Na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,3 odsto.
Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto iznosi 101,2376.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,3 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,1 odsto.
(Tanjug)
