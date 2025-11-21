Ekonomija

NOVE CENE GORIVA U SRBIJI: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel

21. 11. 2025. u 10:58

VOZAČI u Srbiji će od danas, pa do 28. novembra, plaćati gorivo po novim cenama.

НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА У СРБИЈИ: Ево колико ћемо плаћати бензин и дизел

Foto Tanjug

Od danas od 15 časova, i narednih sedam dana, na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 204 dinar, dok će cena benzina biti 183 dinara. Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje dizel je poskupeo za dva dinara, a benzin za dinar.

I dok tržište u Srbiji posluje normalno, raste zabrinutost šta će se desiti u bliskoj budućnosti, s obzirom na to da su i dalje na snazi američke sankcije protiv NIS-a.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je rekao da zna za tri partnera s kojima Rusi pregovaraju i da sve što su Rusi tražili mi smo uradili, ali oni hoće da prodaju kome hoće.

- Ja znam za tri partnera sa kojima oni pregovaraju. Da li će da završe posao sa nekim ili ne, videćemo, ja se nadam da hoće, jer što pre oni završavaju taj posao (to bolje). Sve što su tražili, mi smo prihvatili i potpisali. Čak 41 dan nam kap nafte nije došla, a još nam rafinerija nije zatvorena, a na pumpama problema nema, neko je morao da radi za to. Kad bude nekih novosti o NIS-u, obavestiću vas - rekao je on.

