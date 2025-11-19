IZMENE U DEKLARISANJU MESA: "Domaći" samo proizvodi u celosti proizvedeni u Srbiji

MINISTARSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najavilo je da je u planu nova Uredba o deklarisanju mesa i mesnih prerađevina, prema kojoj će status "domaćeg" imati samo meso koje je, od klanice do prerađevine, proizvedeno u Srbiji.

Na sastanku sa predstavnicima mesne industrije i Privredne komore Srbije, predstavnici ministarstva su istakli da se do kraja ove sedmice završava analiza stanja na tržištu i da je neophodno uspostaviti balans kako bi se očuvali domaći primarni domaći proizvođači, saopštila je danas Privredna komora Srbije, prenosi Tanjug.

Predsednik PKS Marko Čadež je tokom sastanka ukazao da su neophodne hitne mere u skladu sa stvarnim potrebama industrije, jer bi, u suprotnom, mogla biti ugrožena i proizvodnja i snabdevanje domaćeg tržišta, ali i stabilnost izvoza koji je značajan za ukupan agrarni i industrijski sektor Srbije, navodi se u saopštenju.

Predstavnici kompanija iz sektora mesno-prerađivačke industrije Srbije zatražile su hitnu intervenciju resornog Ministarstva i ubrzavanje procedura za uvoz zamrznutog svinjskog mesa, kako bi prerađivačka industrija nastavila nesmetano da radi.

Oni su zatražili predvidivost kada je u pitanju odobravanje količina za uvoz konfekcioniranog svinjskog mesa, kojeg, kako su istakli, nema dovoljno na domaćem tržištu, i istakli da je uvoz neophodan da bi se sačuvao kontinuitet proizvodnje i ispunjavanje ugovornih obaveza prema domaćim i inostranim kupcima.

PKS je ranije pokrenula inicijativu da se rešenja za uvoz izdaju na period od šest meseci, ali ta praksa još nije u potpunosti zaživela, saopteno je iz Privredne komore.

