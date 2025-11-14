IZ RADNJI HITNO POVUČEN OMILJENI DEČIJI PROIZVOD: Ustanovljena opasnost po zdravlje zbog količine olova (FOTO)
Zbog opasnosti od hemijskog rizika sa tržišta Srbije povlače se porcelanski tanjiri sa motivom "Patgrolnih šapa" robne marke "Pepco" .
Tanjir od porcelana PEPCO artikal PLU 620736P 19 cm sa motivom Patrolne šape namenjen deci povučen je iz maloprodajnih objekata, saopštilo je Ministarstvo trgovine.
Kao razlog za ovu odluku navedeno je obrazloženje u kom se kaže da zbog prekoračenja migracije olova, proizvod nije u skladu sa zahtevima koji se odnose na keramičke proizvode namenjene za kontakt sa hranom, i ima negativan uticaj na zdravlje i bezbednost korisnika.
O povlačenju proizvoda iz prometa, navode iz ministarstva, obavešteni su svi PEPCO maloprodajni objekti. Putem sajta, kao i izloženim obaveštenjem na prodajnim mestima, kupci su obavešteni o neispravnosti artkikla i mogućnosti povraćaja novca.
BONUS VIDEO - DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose | Vladimir Cvetković
Preporučujemo
OBOREN PEŠAK NA PEŠAČKOM PRELAZU KOD CVETKOVE PIJACE: Mladić ostao da leži na putu
11. 11. 2025. u 18:29
TEŠKA NESREĆA U KRAGUJEVCU: Poginuo muškarac
04. 11. 2025. u 11:54
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)