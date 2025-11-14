IZ RADNJI HITNO POVUČEN OMILJENI DEČIJI PROIZVOD: Ustanovljena opasnost po zdravlje zbog količine olova (FOTO)

Zbog opasnosti od hemijskog rizika sa tržišta Srbije povlače se porcelanski tanjiri sa motivom "Patgrolnih šapa" robne marke "Pepco" .

Foto Shutterstock

Tanjir od porcelana PEPCO artikal PLU 620736P 19 cm sa motivom Patrolne šape namenjen deci povučen je iz maloprodajnih objekata, saopštilo je Ministarstvo trgovine.

Kao razlog za ovu odluku navedeno je obrazloženje u kom se kaže da zbog prekoračenja migracije olova, proizvod nije u skladu sa zahtevima koji se odnose na keramičke proizvode namenjene za kontakt sa hranom, i ima negativan uticaj na zdravlje i bezbednost korisnika.

Foto: pepco.rs

O povlačenju proizvoda iz prometa, navode iz ministarstva, obavešteni su svi PEPCO maloprodajni objekti. Putem sajta, kao i izloženim obaveštenjem na prodajnim mestima, kupci su obavešteni o neispravnosti artkikla i mogućnosti povraćaja novca.

BONUS VIDEO - DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose | Vladimir Cvetković