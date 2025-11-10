GREŠKOM STE UŠLI NA AUTO-PUT? Može vam stići putarina od 1.000 dinara, čak i ako ste vozili dva minuta

MNOGI vozači u Srbiji su se bar jednom našli u nezgodnoj situaciji, uđu greškom na auto-put, shvate da su pogrešili i pokušaju odmah da izađu, a na rampi ih sačeka račun kao da su prešli celu trasu.

FOTO: Arhiva novosti

Razlog je jednostavan: sistem ne prepoznaje gde ste ušli. Ako niste uzeli kartu na ulazu ili sistem ne registruje vaš prolaz, računar automatski obračunava najdužu moguću relaciju, što može značiti i putarinu veću od 1.000 dinara, čak i ako ste na putu bili svega nekoliko minuta.

Kako dolazi do ovoga?

Najčešće se radi o greški, vozač promaši izlaz, pogrešno skrene, pa pokuša da se odmah vrati. Međutim, bez karte ili elektronskog taga, sistem ne zna gde je putovanje počelo i automatski primenjuje maksimalnu tarifu.

Na primer, ako je kilometar auto-puta prosečno oko 5,5-6 dinara, sistem može da vam naplati čitav put kao da ste vozili, recimo, od Beograda do Preševa, što trenutno košta 1.970 dinara za putnički automobil.

Šta da uradite ako se to desi?

Ako ste greškom ušli i odmah izašli, postoji šansa da izbegnete punu naplatu, ali to zavisi od radnika na rampi.

Preporučuje se:

- odmah objasnite situaciju radniku na rampi,

- sačuvajte račun i zatražite objašnjenje,

- ako smatrate da ste neopravdano naplaćeni, pošaljite prigovor JP „Putevi Srbije“ na mejl info@putevi-srbije.rs ili pozovite 0800-100-104.

Kako da izbegnete problem?

- Uvek uzmite kartu na ulazu, to je dokaz odakle ste krenuli.

- Ako ste pogrešili odmah nakon ulaska, zaustavite vozilo bezbedno i obratite se osoblju.

- Ako koristite TAG uređaj, sistem automatski registruje ulazak i izlazak i eliminiše mogućnost greške. Foto N. Fifić

Tačne cene putarina (putnička vozila - 2025.)

Za vožnju od Beograda do Niša, u dužini od približno 235 kilometara, putarina iznosi oko 1.170 dinara.

Na pravcu Beograd - Subotica, koji je dug oko 190 kilometara, cena putarine je 830 dinara.

Vožnja između Novog Sada i Sremske Mitrovice (oko 75 kilometara) košta 330 dinara, dok se za deonicu Ruma - Beograd, dugu približno 60 kilometara, plaća 290 dinara.

Najduža među navedenima, relacija Beograd - Preševo, duga oko 390 kilometara, naplaćuje se 1.970 dinara.

Ako sistem ne prepozna vaš ulaz, računa se maksimalna cena za konkretnu relaciju, bez obzira na to koliko ste zaista vozili.

A ako izgubite kartu?

Bez karte nema dokaza o mestu ulaska.

Sistem automatski primenjuje najvišu moguću tarifu, pa i kratko putovanje može da vas košta kao da ste prešli celu Srbiju.

Zato uvek čuvajte kartu do izlaska ili koristite elektronski sistem naplate (TAG).

Greška pri ulasku na auto-put može skupo da vas košta. Pravilo je jasno - bez karte, sistem pretpostavlja da ste prešli najdužu moguću deonicu.

Uz malo pažnje i komunikacije sa osobljem, lako možete izbeći da za minut vožnje platite kao da ste putovali od Beograda do juga zemlje.

(Kurir)

