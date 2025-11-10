"LED" SE POLAKO TOPI: Kina ukinula posebne lučke takse za američke brodove

KINA je ukinula posebne lučke takse za brodove iz SAD na godinu dana, kao odgovor na sličan potez Vašingtona, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo saobraćaja.

Foto: Profimedia

Prema saopštenju kineskog Ministarstva saobraćaja, naplata posebnih lučkih taksi "biće obustavljena na godinu dana" od 10. novembra, istovremeno sa obustavom SAD primene relevantnih mera protiv Kine, kao deo sprovođenja konsenzusa postignutog na ekonomskim i trgovinskim konsultacijama Kine i SAD u Kuala Lumpuru 2025. godine, navodi se u saopštenju.

Američke vlasti su 17. aprila uvele posebne lučke takse brodovima povezanim sa Kinom, kao odgovor na to, Kina je 14. oktobra počela da naplaćuje posebnu lučku taksu američkim brodovima. Ova taksa se primenjivala na brodove u vlasništvu ili pod upravom američkih kompanija, kao i na brodove koji plove pod američkom zastavom ili su izgrađeni u Sjedinjenim Državama.

U ponedeljak je stupio na snagu i niz kineskih odluka, kojima su ukinute dodatne carine na američku robu i kontrole izvoza robe za određene američke kompanije. Ove odluke su usledile nakon nekoliko rundi kinesko-američkih trgovinskih i ekonomskih konsultacija u Kuala Lumpuru, kao i sastanka između kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa, koji je održan 30. oktobra u Busanu, u Južnoj Koreji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

VELIKO HAPŠENjE U NIŠU Lisice na rukama organizovanoj kriminalnoj grupi