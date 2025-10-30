Ekonomija

UVELI SANAKCIJE A POVEĆALI UVOZ: EU povećala kupovinu ruskog tečnog prirodnog gasa za sedam odsto međugodišnje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 10. 2025. u 23:11

EVROPSKA unija je iz Rusije uvezla u prvoj polovini ove godine tečni prirodni gas (LNG) u vrednosti od 4,5 milijardi evra i to je rast za sedam odsto u odnosu na prošlu godinu, objavjeno je u podacima Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu (IEEFA).

Foto Tanjug/AP

Prema tim podacima, ruski LNG činio je 16 odsto tog energenta stranog porekla, preneo je EU Obzerver.

S druge strane, uvoz ruskog LNG-a širom Evrope porastao je za dva odsto.

Devetnaesti paket sankcija EU protiv Rusije, usvojen 23. oktobra, zabranjuje uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa do januara 2027. godine.

Francuska je imala najveći udeo, oko 41 odsto, u evropskom uvozu ruskog LNG-a u prvoj polovini ove godine, a slede Belgija (28 odsto), Španija (20 odsto), Holandija (9,0 odsto) i Portugal (2,0 odsto).

Zemlje EU su, od početka 2022. do juna 2025. godine, potrošile oko 120 milijardi evra na gas iz gasovoda i uvoz LNG-a iz Rusije.

Evropska unija i dalje uvozi velike količine tečnog prirodnog gasa (LNG), što je povećano za 21 odsto na 73,1 milijardu kubnih metara (bcm) u prvoj polovini ove godine.

EU potrošila 30,4 milijarde evra od januara do juna ove godine na tečni prirodni gas, od čega je najviše tog energenta uvezeno iz Sjedinjenih Američkih Država u vrednosti od 16,8 milijardi evra, objavio je EU Obzerver.

(Tanjug)

