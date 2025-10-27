NAJBOGATIJI ČOVEK NA SVETU PORUČIO: "Radiće samo ko hoće, posao će biti zadovoljstvo"

Veštačka inteligencija i roboti će zameniti sve poslove, a rad će za ljude biti stvar izbora, objavio je danas američki preduzetnik i najbogatiji čovek sveta Ilon Mask na svojoj društvenoj mreži Iks.

On je uporedio situaciju sa sadnjom sopstvenog povrća i napomenuo da će rad, kao i sadnja, postati nešto što je za ljude stvar zadovoljstva, a ne potrebe.

Američki biznismen je na taj način komentarisao aktuelnu vest da Amazon planira da zameni 600.000 zaposlenih robotima do 2033. godine.

Tehnološke firme i neki investitori smatraju da će veštačka inteligencija brzo zameniti radnike, ali nezavisne studije pokazuju da će transformacija tržišta rada pod uticajem AI biti pre svega postepena promena, a ne nagli nestanak radnih mesta.

Prema analizi Međunarodne organizacije rada (ILO), oko četvrtine svih poslova na globalnom nivou bi moglo da se značajno promeni zbog veštačke inteligencije, preneo je Tanjug.

Mnogi radnici će menjati sadržaj svog posla, ali to ne znači da će nužno postati nepotrebni, navodi se u izveštaju na veb stranici organizacije.

