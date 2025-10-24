Ekonomija

MALI O OTVARANJU FABRIKE MILBAUER: Godine kada su vest bile samo otpuštanja, zatvaranje i katanci - su iza nas

Новости онлине

24. 10. 2025. u 15:38

MINISTAR finansija SIniša Mali izjavio je danas da je u Staroj Pazovi otvorena jedna od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije.

МАЛИ О ОТВАРАЊУ ФАБРИКЕ МИЛБАУЕР: Године када су вест биле само отпуштања, затварање и катанци - су иза нас

Foto: Instagram/mali_sinisa

- Ovakvi dani su velika motivacija za sve nas koji smo u protekloj deceniji sve svoje napore u radu usmerili ka tome da Srbija napreduje, da se razvija i ekonomski raste, jer samo to donosi bolji život građanima Srbije.

- U Staroj Pazovi će se za dve godine praviti najmoderniji pasoši u čijoj ćemo izradi imati primenu veštačke inteligencije, oko koje se trenutno ceo svet vrti. Za nas svaka nova fabrika znači sigurnost, nova radna mesta, bazu za rast, boljitak.

- Po ugledu na Novi Zeland, uskoro i Veliku Britaniju, i Srbija već razmišlja o digitalnim pasošima, i organizacija Ekspo izložbe 2027. godine kada će Srbija biti centar sveta, a u kojoj će mnogi procesi biti digitalizovani, poput e-vize za strance, će nam biti iskustvo od velikog značaja.

- Nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju 84.000 ljudi, a Milbauer otvara drugu fabriku u Srbiji, Automation Innovation Center. Nova fabrika imaće više od 150 zaposlenih, a vrednost investicije je veća od 20 miliona evra. Prisustvo ovakvom događaju je velika čast, jer za nas nema boljih vesti od novih radnih mesta. Nova radna mesta su naša baza za dalji ubrzani rast kome težimo.

- Godine kada su vest bile samo otpuštanja, zatvaranje i katanci - su iza nas - napisao je Mali na društvenoj mreži Instagram.

