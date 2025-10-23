VAŠINGTON UVEO SANKCIJE RUSKIM KOMPANIJAMA „ROSNJEFT“ I „LUKOIL“: Uskladili se i Evropljani
SJEDINjENE Države su objavile novi paket sankcija Rusiji, kojim su obuhvaćene ruske naftne kompanije „Rosnjeft“ i „Lukoil“.
Sankcije su uvedene i protiv i još 34 podružnice ovih kompanija koje se nalaze u Rusiji.
Prethodno je ministar finansija SAD Skot Besent najavio pooštravanje sankcija protiv Ruske Federacije 23. oktobra.
Ambasadori Evropske unije usaglasili su 19. paket sankcija protiv Rusije, prenela je agencija Rojters, pozivajući se na dansko predsedavanje Savetom EU.
(Sputnjik)
