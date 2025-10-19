ZELENSKI TRAŽI OD SAVEZNIKA Upotrebite silu protiv Rusije: Moskva ove nedelje upotrebila 50 raketa, 3.270 dronova i 1.370 bombi

RUSKA Federacija je ove nedelje protiv Ukrajine upotrebila oko 50 raketa, više od 3.270 dronova i 1.370 vođenih avionskih bombi, objavio je danas na svom Fejsbuk nalogu ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Foto: EPA/Tviter/Novosti ilustracija

-Ukrajina nikada nije tražila rat. Dogovorili smo se o bezuslovnom prekidu vatre, tražili smo mogućnosti za mir i sami smo više puta predlagali svetu kako da zaustavimo udare iz vazduha, sa kopna i mora. Ali upravo Rusija stalno usporava ovaj proces: manipuliše, odlaže pregovore, teroriše naš narod vazdušnim udarima i eskalira napade na frontu. Rat se nastavlja samo zato što Moskva ne želi da ga okonča, rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Predsednik Ukrajine je naglasio da ruska vojska gotovo svakog dana izvodi stotine napada na kritičnu i civilnu infrastrukturu Ukrajine.

-Stalno jačamo našu odbranu, radimo sa našim partnerima na jačanju protivvazdušne odbrane, ulažemo u ukrajinsku odbrambenu industriju, naglasio je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je ocenio da se Putin ne može zaustaviti razgovorima već je potrebno da se na Rusiju izvrši pritisak.

-Svet vidi da Rusija reaguje na silu. Mir kroz silu može da funkcioniše. Ukrajina neće dati teroristima nikakvu nagradu za njihove zločine i računamo na naše partnere da podrže upravo taj stav. Potrebni su odlučni koraci SAD, Evrope, zemalja G20, G7. Moramo da zaštitimo živote. Hvala svima koji nam pomažu u tome, poručio je Zelenski.

Tanjug

