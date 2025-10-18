Ekonomija

POSLODAVCI U SRBIJI U SEPTEMBRU TRAŽILI 15.679 RADNIKA: Ovo zanimanje je ubedljivo najtraženije

В.Н.

18. 10. 2025. u 17:54

POSLODAVCI u Srbiji su u septembru tražili 15.679 radnika, a najtraženiji su bili magacioneri, za koje je oglašeno 1.359 radnih mesta, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje.

Foto: Profimedia

Slede radnici na utovaru i istovaru sa ponudom 867 radnih mesta, zidari - 582, čistači prostorija kao što su hoteli, kancelarije i slično - 577 i kuvari sa 446 oglasa za posao.

Nekada najtraženiji programeri nisu ni u prvih 10 zanimanja po broju oglašenih slobodnih radnih mesta.

Sa 264 ponude za posao našli su se na 11. mestu.

Slede manuelni radnici u industriji i prehrambenoj industriji, pomoćni radnici u kuhinji, vozači autobusa, manuelni radnici za niskogradnju, krupijei.

Ovo su najmanje tražena zanimanja

Na drugom kraju liste gde su najmanje tražena zanimanja na poslednja četiri mesta su stomatolozi i stomatološke sestre, nastavnici ekonomske grupe predmeta i hemičari za koje je oglašeno samo po šest slobodnih radnih mesta.

Tek po jedno više oglašeno je za filologe, defektologe, vaspitače u domu učenika i veterinarske tehničare.

Velika većina radnih mesta koja su poslodavci nudili u septembru, odnosila se na rad na određeno vreme, pošto je od ukupno 15.679 radnih mesta, na određeno nuđeno 11.624.

(Tanjug)

