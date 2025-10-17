POGLEDAJTE KAKO TEKU RADOVI: Probija se desna cev tunela Iriški venac (FOTO)

NAKON četiri godine radova danas se probija prva cev tunela „Iriški venac“ koji se nalazi na trasi Fruškogorskog koridora. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će radove na tunelu "Iriški venac" u okviru projekta za izradnju brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma, na Fruškogorskom koridoru. Vučić će prisustvovati probijanju desne tunelske cevi.

Foto: Novosti

Dužina ovog tunela na Fruškoj gori je 3,5 kilometara i, kada bude probijena i druga cev, biće to najduži tunel u Srbiji. Probijanje druge cevi najavljeno je naredni mesec.

Tim povodom za danas je organizovana svečanost na kome će se proslaviti kraj dela poslova na novoj saobraćajnoj trasi koja treba da poveže Novi Sad i Rumu sa autoputevima Beograd-Šid i Beograd-Šabac-Loznica.

Pogledajte kako trenutno izgledaju radovi na ovom delu:

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Na Instagram stranici Opštine Irig najavljeno je da su novi tunel „Irižani i svi građani ovog kraja decenijama iščekivali sa ponosom i nadom“.

„Tim povodom biće priređen bogat kulturno-umetnički program u kome će učestvovati deca iz vrtića i zabavišta, učenici osnovne i srednje škole, polaznici muzičke škole, kao i članovi kulturno-umetničkih društava i zavičajnih udruženja. Posetioci će imati priliku da uživaju u prijatnoj atmosferi, uz dobro vino i degustaciju pečenog vola, kao i u druženju u duhu tradicije, zajedništva i velikog uspeha za naš kraj“, navodi se u objavi.