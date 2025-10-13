GITEX GLOBAL IZABARAO BEOGRAD ZA DOMAĆINA PRVOG SAJMA: Ministar Mali saopštio fantastične vesti (FOTO)
MINISTAR finansija Siniša Mali istakao je da je najveći tehnološki sajam na svetu Gitex global, izabrao Beograd za domaćina prvog sajma ove prestižne organizacije u jugoistočnoj Evropi koji će pod nazivom “Gitex AI Serbia” biti održan u maju 2027. godine u toku Ekspa.
- Najveći tehnološki sajam na svetu gitex_global, izabrao je Beograd za domaćina prvog sajma ove prestižne organizacije u jugoistočnoj Evropi koji će pod nazivom “Gitex AI Serbia” biti održan u maju 2027. godine u toku @expo_belgrade_2027.
Ova odluka potvrdila je poziciju Srbije kao rastućeg centra inovacija i novih tehnologija u ovom delu Evrope. Osim toga, dolazak ovako velikog tehnološkog giganta je još jedan dokaz koliki je značaj Expo izložbi i toga što će Srbija biti domaćin Expa 2027. godine. To je najveća razvojna šansa Srbije, zamajac za druge velike projekte, a 2027. godine bićemo centar sveta.
Gitex se upravo održava u Dubaiju i okuplja oko 1.000 izlagača i 200.000 posetilaca! Drago mi je što se Srbija tamo još jednom predstavila na pravi način! - rekao je Mali.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)