GITEX GLOBAL IZABARAO BEOGRAD ZA DOMAĆINA PRVOG SAJMA: Ministar Mali saopštio fantastične vesti (FOTO)

MINISTAR finansija Siniša Mali istakao je da je najveći tehnološki sajam na svetu Gitex global, izabrao Beograd za domaćina prvog sajma ove prestižne organizacije u jugoistočnoj Evropi koji će pod nazivom “Gitex AI Serbia” biti održan u maju 2027. godine u toku Ekspa.

Foto printskrin RTS

Ova odluka potvrdila je poziciju Srbije kao rastućeg centra inovacija i novih tehnologija u ovom delu Evrope. Osim toga, dolazak ovako velikog tehnološkog giganta je još jedan dokaz koliki je značaj Expo izložbi i toga što će Srbija biti domaćin Expa 2027. godine. To je najveća razvojna šansa Srbije, zamajac za druge velike projekte, a 2027. godine bićemo centar sveta.

Gitex se upravo održava u Dubaiju i okuplja oko 1.000 izlagača i 200.000 posetilaca! Drago mi je što se Srbija tamo još jednom predstavila na pravi način! - rekao je Mali.