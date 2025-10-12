Ekonomija

ODRŽANA SEDNICA ODBORA DIREKTORA NIS-A: Predstavljen plan za obezbeđivanje rada komapnije

ODBOR direktora NIS a.d. Novi Sad održao je u petak, 10. oktobra 2025. godine, sednicu na kojoj je menadžment kompanije predstavio izveštaj o operativnom poslovanju u uslovima važenja sankcija Sjedinjenih Američkih Država.

Odbor direktora je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a definisani su i izazovi u kojima se kompanija nalazi u novonastalim okolnostima.

Menadžment je članovima Odbora direktora predstavio plan za obezbeđivanje rada kompanije u trenutnim uslovima i sprovođenje mera usmerenih na očuvanje socijalne sigurnosti zaposlenih i snabdevanje tržišta dok situacija sa sankcijama ne bude razrešena na nivou nadležnih institucija i akcionara, navodi se u saopštenju. 

