Sezona Binance meme kriptovaluta se zahuktava dok ovaj lovac na meme kriptovalute otkriva dragulje sa 500x potencijalom pre eksplozije

SNORTER Bot Token (SNORT) je već prikupio 4,4 miliona dolara u svojoj pretprodaji, što ukazuje na snažno interesovanje investitora pred zvanično lansiranje projekta.

Promo

Projekat je sada ušao u poslednjih 12 dana pretprodaje, što predstavlja poslednju priliku da se tokeni kupe po najnižoj dostupnoj ceni pre nego što počnu listanja na berzama.

Trenutna cena SNORT tokena iznosi 0,1073 dolara, i raste postepeno dok odbrojavanje traje. Kada se pretprodaja završi, pristup prelazi na berze - gde rane cene poput ove mogu postati stvar prošlosti.

Posetite Snorter Token

CZ-ov uticaj pokreće talas rasta BNB chain meme kripto valuta

Osnivač Binance-a, Changpeng Zhao (CZ), možda je zapalio fitilj za sezonu meme kriptovaluta na BNB Chainu, jer su mnogi od najveći dobitnika na mreži povezani upravo sa njim.

Jedan od takvih tokena je Fourth, inspirisan Zhao-vom četvrtom novogodišnjom odlukom iz 2023. godine – da blokira strah, neizvesnost i sumnju (FUD) i fokusira se na izgradnju. Ovaj token je porastao 6,28% u poslednja 24 sata, podigavši svoju tržišnu kapitalizaciju na preko 170 miliona dolara.

Drugi token je Paul (PALU), zasnovan na liku kojeg je CZ podelio na platformi X, i koji je skočio 28,52%.

Ali pravi "eksplozivni" rast dešava se kod tokena kao što su Binance Super Cycle (BSC), koji je porastao 24.135%, i 客服小何 – što na kineskom znači „Binance Life“ – koji je skočio neverovatnih 54.000% u samo 24 sata, i sada ima tržišnu kapitalizaciju od 59 miliona dolara, prema podacima DEX Screener-a.

Ukupno 17 od 20 najpopularnijih tokena na DEX Screener-u u poslednja 24 sata dolaze sa BNB chaina, što pokazuje koliko je ovaj Binance talas meme kriptovaluta snažan.

CZ je možda bio u pravu – „Binance sezona“ je stigla, a token povezan s njom, BNB SZN, trenutno je najpopularniji kriptovaluta, sa rastom od 2.900% preko noći.

Ali za trgovce koji žele da uskoče u ovaj haos, pitanje je: da li je pametno juriti nasumične tokene, ili je vreme da se koriste pametniji, podacima vođeni alati koji mogu otkriti prave prilike za rast?

S obzirom na to da se svakodnevno lansira bezbroj novih tokena, nijedan trgovac ne može ručno da ih sve pregleda – zato je pametniji potez upravo ovaj drugi.

I to je tačno ono što Snorter Bot Token gradi. Za samo nekoliko nedelja, njegov inteligentni bot za otkrivanje meme kriptovaluta biće spreman za lansiranje.

Snorter daje trgovcima prednost – prvi pristup sledećim 500x meme kriptovalutama

Snorter Bot Token je Telegram trading bot napravljen da pruži korisnicima prednost pre nego što eksplozivni rast od 500x uopšte počne.

Počinje na Solani, gde Snorter u realnom vremenu skenira transakcione redove i validator feedove da bi otkrio nove mintove i ubacivanja likvidnosti čim se pojave. Svako otkriće prolazi kroz višeslojni sistem filtriranja koji eliminiše prevarne projekte, „honeypot“ zamke i plitke likvidnosti – tako da do korisnika stižu samo proverene i održive prilike.

Snorter se ističe time što uklanja manuelni rad iz potrage za tokenima – nema više beskrajnog proveravanja grafikona, čitanja ugovora i pretraživanja Telegram grupa. Njegova arhitektura pruža automatizovane, podatkovno potkrepljene uvide, omogućavajući korisnicima da se fokusiraju samo na proverene projekte i izbegnu zamke koje prate većinu meme lansiranja.

Iako Snorter prvo izlazi na Solani, plan puta uključuje širenje na Binance i Ethereum, omogućavajući korisnicima da prate najperspektivnija lansiranja na više blokčein mreža putem jedne platforme.

Pošto bot radi direktno na Telegramu, korisnici mogu odmah primati upozorenja i obavljati trgovine u roku od nekoliko sekundi unutar same aplikacije.

Za one koji žele pasivniji pristup, Snorter podržava i copy trading, omogućavajući korisnicima da automatski prate i oponašaju najuspešnije novčanike, ostvarujući profit u realnom vremenu.

Snorter se pozicionira na čelu sledećeg talasa automatizacije u kriptu

Telegram trading botovi predstavljaju jedan od najbrže rastućih segmenata automatizovanog trgovanja u kriptu – deo šireg tržišta algoritamskog trgovanja, koje se ubrzano širi kako svet sve više usvaja veštačku inteligenciju.

Predviđa se da će tržište algoritamskog trgovanja porasti sa 2,36 milijardi dolara u 2024. na 4,06 milijardi do 2032. godine, uz prosečan godišnji rast od 7%. Ova putanja rasta postavlja Snorter na sam vrh industrije koja je spremna za ogroman procvat.

Snorter ima prednost i zbog činjenice da je nativno povezan s Telegramom, koji sada ima 1 milijardu mesečno aktivnih korisnika, od čega 450 miliona svakodnevno (2025).

Iako postoji konkurencija – poput Banana Gun, Maestro i Trojan botova – koji zajedno ostvaruju više od 319,69 miliona dolara trgovinskog volumena u poslednjih sedam dana, Snorter se izdvaja na više načina.

Nudi najniže naknade u industriji – samo 0,85% za korisnike koji poseduju SNORT token.

Njegova Solana-native arhitektura osigurava brzinu izvršenja uporedivu sa Trojanom, dok planirana integracija Ethereum i Binance mreža stavlja Snorter u istu klasu kao Maestro.

Glavna prednost, međutim, leži u Solani – mreži koja pruža ogroman protok transakcija, minimalne naknade i besprekorno on-chain iskustvo, što je ključno za trgovce koji žele da uhvate rane kriptovalute u trenutku lansiranja.

I dok Banana Gun nagrađuje vlasnike delom prihoda, tokenomika Snortera je napravljena za trgovce – nudi popuste na naknade, neograničene snipe-ove, staking nagrade, prava glasa i pristup naprednoj analitici.

Zahvaljujući svim ovim prednostima, Snorter ne ulazi samo na tržište – već cilja da ga predvodi. A sa tokenima koji su još uvek po ceni rane pretprodaje, ovo bi mogla biti poslednja prilika da se SNORT kupi po najnižoj vrednosti pre početka listanja.

Kako kupiti SNORT

Za sve koji vide potencijal Snorter Bota da redefiniše kripto trgovanje, trenutak za akciju je sada.

Kao što je navedeno, ostalo je samo 12 dana da se SNORT kupi po pretprodajnim cenama. Da biste učestvovali, posetite zvanični sajt Snorter Bot Tokena i kupite SNORT koristeći SOL,ETH, BNB, USDT, USDC ili čak kreditnu karticu.

Kupljeni tokeni se mogu odmah stakovati putem nativnog protokola projekta, koji trenutno nudi dinamičan APY do 111%.

Za najlakše iskustvo, Snorter preporučuje Best Wallet – jedan od najpouzdanijih kripto i Bitcoin novčanika na tržištu. Stanje iz pretprodaje se prikazuje direktno u aplikaciji, preuzimanje tokena je jednostavno kada postanu aktivni, a vlasnici dobijaju ekskluzivan pristup novim projektima kroz sekciju Upcoming Tokens.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.

Pridružite se Snorter zajednici na X-u i Instagramu.

Posetite Snorter Token