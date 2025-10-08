NAJPOZNATIJA SRPSKA PLANINA DOBIJA AERODROM: Priprema se teren za izgradnju piste

PREDSEDNIK opštine Čajetina Milan Stamatović rekao je danas da se na proleće očekuje da počnu radovi na izgradnji prve faze radova na aerodromu na Zlatiboru, u naselju Obudojevica prema selu Kobilja Glava.

N. Janković

- Mi planiramo na proleće da završimo projekat i damo građevinsku dozvolu da bismo mogli da krenemo sa radovima. Aerodrom će se prostirati na oko 200 hetara. U prvoj fazi radova pista će biti duga oko 700 metara, u drugoj 1.200, a konačna dužina iznosiće 2,5 kilometra. Cilj je da uspemo da izgradimo za početak prve dve faze, kako bismo mogli na primamo čarter letove. Jer izgradnja piste do 700 metara kakva je predviđena prvom fazom je samo za sportske avione - rekao je Stamatović.

Stamatović je naveo da se trenutno radi na pripremi terena za izgradnju aerodromske piste, zgrade i kontrolnog tornja, ali i izradi projektne dokumentacije i rešavanju imovinskih odnosa.

Rekao je da se očekuje da prva i druga faza budu završene u narednih pet godina.

Dodao je da je prvom i drugom fazom obuhvaćena i izgradnja aerodromske zgrade, u kojoj će se nalaziti fri šop, tržni centar, restorani, sve što treba da ima jedan aerodrom.

Stamatović je podsetio da je još pre 20 godina postojala ideja da Zlatibor ima svoj aerodrom za male i lake avione, ali da je zbog nedostatka novca i nerešenih imovinskih pitanja to odlagano.

Međutim, kako kaže, sada su mogućnosti znatno veće i može da se izgradi pista od 2,5 kilometra koja bi primala vazduhoplove iz celog sveta.

- U narednom periodu ćemo videti da li ćemo to sami graditi ili ćemo zajedno sa partnerima, za sada ima nekoliko zainteresovanih inostranih partnera koji bi hteli da grade ili sami ili da po principu privatnog javnog partnerstva sa lokalnom samoupravom - objašnjava Stamatović.

On je dodao da postoje investitori koji bi radili sve tri faze i izgradili pistu do 2,5 kilometara, ali da će se vremenom videti sa kime i kako će se sklopiti poslovi oko izgradnje.

- Mi sa 1. 200 metara možemo da primimo čartere, a već na 2,5 kilometra mogu da slete avioni iz celog sveta. To je naša ideja - rekao je Stamatović.

Naveo je da materijal, zemljište, koje se skida sa prostor gde će biti pista, koristi za potrebe nasipanja puteva i drugih radova na teritoriji opštine Čajetina.

- Prosto skida se jedno celo brdo i taj materijal se koristi za puteve i za potrebe našeg javnog komunalnog preduzeća i našeg izvođača koji rade obilaznicu oko Zlatibora - dodao je on.

Stamatović je poručio da je ovo projekat od izuzetnog značaja za Zlatibor i da će, po završetku, aerodrom predstavljati novu razvojnu šansu ne samo za turističku ponudu već i za privredu čitavog regiona.

(Tanjug)