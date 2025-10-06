RUSKO REVOLUCIONARNO OTKRIĆE: Prvi svetski nuklearni kompleks sa zatvorenim gorivnim ciklusom

U NAREDNIH pet godina u Rusiji će biti stvoren prvi nuklearni energetski sistem na svetu sa zatvorenim gorivnim ciklusom, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na nedavno održanom globalnom nuklearnom forumu u Moskvi.

Prema procenama stručnjaka, ponovna upotreba nuklearnog otpada obezbediće nuklearnim elektranama gorivo za hiljade godina.

Izgradnja eksperimentalno-demonstracionog energetskog kompleksa IV generacije u gradu Seversku u Tomskoj oblasti već je počela. Metalna ljuska centralne šupljine reaktora postavljena je 29. septembra na brzim neutronima BREST-OD-300 (brzi reaktor prirodne bezbednosti sa olovnim nosačem toplote, eksperimentalno-demonstracioni) snage 300 MW.

U okviru strateškog projekta „Proboj“, „Rosatom“ će izgraditi inovativni kompleks u kojem će prvi put u svetskoj praksi biti u funkciji nuklearna elektrana sa „brzim“ reaktorom i priključeni zatvoreni nuklearni gorivni ciklus.

Prema rečima glavnog urednika analitičkog časopisa „Geoenergetika“ Borisa Marcinkeviča, nova tehnologija omogućava korišćenje izotopa uranijuma-238 kao goriva (najzastupljenijeg u prirodi), koji se u uobičajenim nuklearnim reakcijama ne koristi zbog svoje slabe aktivnosti.

U okviru projekta „Proboj“ uranijum-238 u mešavini goriva se zrači, pri čemu se pretvara u plutonijum, koji dobro učestvuje u reakciji cepanja, a ovaj proces se može ponavljati više puta.

-Moći ćemo višestruko da koristimo ono što se ranije smatralo otpadom. To otvara perspektive za značajno produžavanje roka upotrebe nuklearnog goriva i, kao posledicu, smanjenje nivoa zagađenja životne sredine. Glavna poteškoća bila je pokretanje ovog zatvorenog ciklusa - mi smo bili prvi na svetu koji su to uspeli, dodala je članica Javne komore Moskve, potpredsednica kompanije „ZANGER“ (ZANGER) Ana Gerasimova.

Prema rečima Marije Volman, rukovodioca Naučno-obrazovnog centra za visoke tehnologije u oblasti termičke i nuklearne energetike, zatvoreni nuklearni gorivni ciklus omogućava višestruko, čak desetostruko i više, povećanje količine iskorišćene energije iz uranijuma.

-Uzevši u obzir zalihe uranijuma kojima raspolažemo, pri korišćenju novih reaktora i zatvorenog nuklearnog gorivnog ciklusa, zaliha će biti dovoljno za narednih 3.000 godina, to je sigurno, konstatovao je Marcinkevič.

Domaći reaktori BN-600 i BN-800 trenutno su jedinstveni u svetu kao jedini industrijski reaktori na brze neutrone. Upravo je Rusija u potpunosti savladala rad brzih reaktora i sakupila ogromno iskustvo, koje uspešno koristi u razvoju novih projekata, zaključila je Volman.

