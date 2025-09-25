KAZNE VEĆE OD 11.000 EVRA: Ukoliko putujete u Tursku obratite pažnju na jednu stvar

NA POPULARNOJ plaži Gazipaša u Turskoj, raste retka vrsta belih peščanih ljiljana,

Beli peščani ljiljani koji rastu na plažama Gazipaše sada su pod strogom zaštitom. Svako ko ih iskopa ili ubere rizikuje kaznu od 557.212 turskih lira, što je ekvivalentno oko 11.400 evra.

Da bi se osigurao opstanak ove osetljive priobalne biljke na plaži, timovi Jedinice za traganje i spasavanje (AKUB) Nacionalnog direktorata za obrazovanje Gazipaše već su preduzeli drastične mere između popularnih plažnih letovališta Antalije i Alanje: biljke su „ograđene“ zaštitnom trakom.

Zaštitnici prirode su takođe postavili informativne plakate kako bi upozorili posetioce plaža na potrebu zaštite peščanih dina, podigli svest o priobalnoj flori i edukovali ih o njoj. Mnogi ljudi, iz neznanja, beru biljke na plaži, dovodeći tako ovu nežnu biljku na ivicu izumiranja.

- Peščani ljiljani su deo prirodnog i kulturnog nasleđa naših obala. Nenamerno mešanje u prirodu moglo bi dovesti do izumiranja ove elegantne biljke - rekla je Portparolka AKUB-a, Šejda Demirjurek.

Prema rečima prof. dr Ilkera Činbilgela sa Fakulteta za turizam u Manavgatu, u Turskoj, biljke iz porodice Amarilis moraju se sačuvati za buduće generacije. One takođe nude raznovrsnu upotrebu u farmakologiji i tekstilnoj industriji.

Navedeni cilj, koji će se sprovoditi visokim novčanim kaznama i, ako je potrebno, drastičnim kaznama, jeste bolja zaštita biljke, koja se prirodno javlja samo u ovom regionu Turske.

