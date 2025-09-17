Ekonomija

AMERIČKI AMBASADOR PRI NATO: Ništa od pritiska na Rusiju dok saveznici kupuju rusku naftu

Novosti online

17. 09. 2025. u 23:51

SAVEZNICI SAD ne mogu da traže od Vašingtona da pojača pritisak na Moskvu dok oni nastavljaju da kupuju rusku naftu, rekao je američki ambasador pri NATO Metju Vitaker.

АМЕРИЧКИ АМБАСАДОР ПРИ НАТО: Ништа од притиска на Русију док савезници купују руску нафту

Foto Shutterstock

- Oni ne mogu da traže da SAD načine prvi korak, ako sami to ne žele i ako nastavljaju da kupuju naftu iz Rusije - rekao je on za „Foks njuz“.

(Sputnjik)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)