AMERIČKI AMBASADOR PRI NATO: Ništa od pritiska na Rusiju dok saveznici kupuju rusku naftu
SAVEZNICI SAD ne mogu da traže od Vašingtona da pojača pritisak na Moskvu dok oni nastavljaju da kupuju rusku naftu, rekao je američki ambasador pri NATO Metju Vitaker.
- Oni ne mogu da traže da SAD načine prvi korak, ako sami to ne žele i ako nastavljaju da kupuju naftu iz Rusije - rekao je on za „Foks njuz“.
(Sputnjik)
