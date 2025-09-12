SAMO ZA BOGATE: U Abu Dabiju napravljen bazen sa talasima - ulaz se naplaćuje po talasu, a evo koliko košta

Abu Dabi ima mnogo stvari koje surferi traže u svojoj potrazi za savršenim talasima: toplo vreme, sunce tokom cele godine i čistu vodu. Jedino što nije imao bili su talasi.

Foto: Profimedia

To se promenilo u oktobru 2024. godine, kada je otvoren Surf Abu Dabi. Nudeći najduži veštački talas na svetu, kompanija se nada da će Abu Dabi pretvoriti u globalnu destinaciju za surfovanje.

Bazen sa talasima je dugačak 690 metara i možete se voziti na talasu do jednog minuta. Svi ostali bazeni sa talasima su slatkovodni, ali Serf Abu Dabi je napunjen sa 80 miliona litara morske vode koja se pumpa iz Arapskog zaliva. Voda je slanija nego u većini drugih delova sveta, pa je Serf Abu Dabi malo desaliniše.

Talas proizvodi podvodno krilo koje se vuče niz bazen pomoću koturača. Krilo pomera vodu, a pažljivo oblikovano dno bazena, poznato kao batimetrija, čini da se talas lomi. Batimetrija bazena u Abu Dabiju, „gde se sva magija dešava“, je patentirana, kaže Rajan Votkins, generalni menadžer kompanije Surf Abu Dabi.

Tehnologija je bila zamisao Kelija Slejtera, najuspešnijeg profesionalnog surfera u istoriji. Dok većina profesionalnih surfera ima svoju prepoznatljivu liniju šortseva za surfovanje, Slejter ima liniju talasa. Sarađivao je sa Adamom Finčamom, specijalistom za mehaniku fluida na Univerzitetu Južne Kalifornije, kako bi napravio savršen talas. Projekat je bio „matematički užasan“, rekao je jedan profesor na Univerzitetu Južne Kalifornije u intervjuu za časopis „Science“.

Tehnologija je prvi put predstavljena 2015. godine na Surf Ranču u Kaliforniji, a Svetska liga surfovanja (VSL), najviše profesionalno takmičenje u surfovanju, zakazala je zaustavljanje na bazenu Surf Ranča za sezonu 2018. VSL je održala događaj na bazenu u Abu Dabiju u februaru 2025. godine. Godine 2016, VSL Holdings, matična kompanija Svetske lige surfovanja, kupila je kompaniju Keli Slejter Vejv, koja je vlasnik tehnologije.

Dozvoljavaju samo četiri surfera istovremeno u glavnom bazenu na srednjem i naprednom talasu, a svaki plaća 3500 dirhama OAE (oko 950 dolara). Svakom surferu je zagarantovano šest talasa, mada mogu dobiti više ako drugi surfer padne. Međutim, Votkins kaže da većina ljudi više voli da privatno iznajmi bazen za 20.000 dirhama OAE (blizu 5.450 dolara) na 90 minuta.

Votkins kaže da se visoke cene isplate. „Naša vožnja traje 55 sekundi od vrha do vrha, i dobićete dve savršene tube (surfovanje unutar cevi talasa koji se razbija).“ Mušterije dobijaju obuku na vodi i video recenzije nakon toga.

Globalna industrija surf turizma dostigla je 68,3 milijarde dolara u 2024. godini, a predviđa se da će do 2030. godine dostići 95,93 milijarde dolara. Kompanija Surf Abu Dhabi veruje da njihov bazen može da osvoji luksuzni element tržišta. Ali da bi to uradili, moraće da ubede kupce da je surfovanje na njihovom bazenu bolje od surfovanja u okeanu.

Savršen talas Ideja o savršenom talasu učvršćena je u psihi surfera filmom „Beskrajno leto“, dokumentarcem iz 1966. godine o dva kalifornijska surfera na putovanju oko sveta kako bi pronašli savršeni talas. Jureći leto od severa do juga, oni ga na kraju pronalaze na rtu Sent Fransis u Južnoj Africi. Film je, za surfere, fascinantan — burad se spuštaju niz peščani rt, sa talasom za talasom koji se ređa iza njih. „Ovi talasi izgledaju kao da ih je napravila neka vrsta mašine“, kaže narator. Rt Svetog Franje je, međutim, poznat po svojoj promenljivosti. Razvoj na rtu je sprečio pesak da se pomera oko rta, zatrpavajući stene na plaži i dajući talasu njegov oblik. Rt Svetog Franje nikada više neće biti savršen.

