NIŽE KAMATE ZA KREDITE DAJU REZULTATE: Oglasio se ministar Mali - Banka Poštanska štedionica realizovala čak 131 kreditni zahtev

PRVOG dana primene programa koji omogućava niže stope kamata na kredite, Banka Poštanska štedionica realizovala je čak 131 kreditni zahtev, u iznosu od oko 48 miliona dinara, objavio je na svom zvaničnom Instagram nalogu ministar finansija Siniša Mali.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

"Pritom, Poštanska je ukupno primila 693 kompletna zahteva, što najbolje potvrđuje opravdanost ove ekonomske mere.

Među 131 realizovanim kreditnim zahtevom, 72 se odnosi na keš osiguranje života po kamatnoj stopi od 9,99%, dok se 32 odnosi na refinansiranje životnog osiguranja, takođe po sniženoj kamatnoj stopi od 9,99%, a koja je do sada iznosila 13,5% . Takođe, realizovana su 22 gotovinska kredita po kamatnoj stopi od 5,99% i još pet refinansirano po kamatnoj stopi od 6,45%.

Podsećam da su povoljni krediti, odnosno niže kamatne stope na kredite, deo novog paketa ekonomskih mera kojima se građanima omogućava da dobijaju povoljnije stambene, gotovinske i potrošačke kredite. To je veoma važna ekonomska mera kojom se pokazuje briga za građane i od koje oni imaju direktnu korist, jer se njome utiče na rasterećenje kućnog budžeta.

Uz Uredbu o ograničenju trgovačkih marži i niže cene životnih namirnica, uz povoljnije kredite, uz niže cene ogrevnog drveta za socijalno ugrožene, a što je sve deo novog paketa ekonomskih mera, te kroz dalja povećanja penzija, plata i minimalne zarade, zajedno nastavljamo borbu za poboljšanje životnog standarda građana Srbije", navedeno je u objavi.