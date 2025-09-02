NIŽE KAMATE ZA KREDITE DAJU REZULTATE: Oglasio se ministar Mali - Banka Poštanska štedionica realizovala čak 131 kreditni zahtev
PRVOG dana primene programa koji omogućava niže stope kamata na kredite, Banka Poštanska štedionica realizovala je čak 131 kreditni zahtev, u iznosu od oko 48 miliona dinara, objavio je na svom zvaničnom Instagram nalogu ministar finansija Siniša Mali.
"Pritom, Poštanska je ukupno primila 693 kompletna zahteva, što najbolje potvrđuje opravdanost ove ekonomske mere.
Među 131 realizovanim kreditnim zahtevom, 72 se odnosi na keš osiguranje života po kamatnoj stopi od 9,99%, dok se 32 odnosi na refinansiranje životnog osiguranja, takođe po sniženoj kamatnoj stopi od 9,99%, a koja je do sada iznosila 13,5% . Takođe, realizovana su 22 gotovinska kredita po kamatnoj stopi od 5,99% i još pet refinansirano po kamatnoj stopi od 6,45%.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsećam da su povoljni krediti, odnosno niže kamatne stope na kredite, deo novog paketa ekonomskih mera kojima se građanima omogućava da dobijaju povoljnije stambene, gotovinske i potrošačke kredite. To je veoma važna ekonomska mera kojom se pokazuje briga za građane i od koje oni imaju direktnu korist, jer se njome utiče na rasterećenje kućnog budžeta.
Uz Uredbu o ograničenju trgovačkih marži i niže cene životnih namirnica, uz povoljnije kredite, uz niže cene ogrevnog drveta za socijalno ugrožene, a što je sve deo novog paketa ekonomskih mera, te kroz dalja povećanja penzija, plata i minimalne zarade, zajedno nastavljamo borbu za poboljšanje životnog standarda građana Srbije", navedeno je u objavi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
"MNOGO ĆE NAM ZNAČITI" Građani Bačke Palanke o novim ekonomskim merama (VIDEO)
01. 09. 2025. u 19:59
KUĆNA HEMIJA: Ovo su cene pre i posle sniženja za više proizvoda (FOTO)
01. 09. 2025. u 16:08
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)