Ekonomija

PAŠTETA SA 184 NA 157 DINARA: Uporedili smo cene nekih namirnica pre i posle sniženja - ovo je razlika (FOTO)

В.Н.

01. 09. 2025. u 09:02

OD danas - ponedeljka, 1. septembra, u svim većim trgovinskim lancima u Srbiji stupa na snagu uredba Vlade kojom se trgovačke marže ograničavaju na maksimalnih 20 odsto.

Foto: Novosti

Ova mera obuhvata oko 20.000 artikala iz čak 23 kategorije proizvoda.

Na policama marketa širom Srbije cene su već zamenjene, pa se upoređujući sa starim cenama jasno može videti koliko je značajno ovo pojeftinjenje.

Jedan od primera je pašteta koja je pre pojeftinjenja koštala 184 dinara, dok sad košta 157. 

Pogledajte stanje na rafovima pre pojeftinjenja:

Foto: Novosti

I sada: 

Foto: Novosti

