OTVORIO JAVNI VC U SVOJOJ KUĆI, A NOVAC SAM DOLAZI: Dubrovčanin iskoristio najezdu turista i napravio biznis

NAJEZDA turista tokom leta u Dubrovnik jednom meštaninu dala je ideju za neobičan, ali isplativ posao - otvaranje javnog WC u privatnoj kući

U Dubrovniku, gde se leti zbog najezde turista gotovo ne može ni disati, a kamoli pronaći slobodno parking mesto ili toalet, snalažljivi građani odlučili su da iskoriste potrebu za osnovnom higijenskom infrastrukturom i upuste se, čini se, u novi oblik turističke ponude: privatni WC-i.

Tako je jedan čitalac Dubrovačkog vjesnika snimio zanimljiv prizor u Ulici između Polača. Naizgled običan ulaz u kuću, ali sa jasnim oznakama: toalet za žene levo, toalet za muškarce desno, te natpis na engleskom jeziku „Do not use without permission“ („Ne koristite bez dozvole“). Dvostruki klozet usred istorijskog jezgra, ali za sada bez dodatnih informacija – ne zna se da li se mala i velika nužda naplaćuju isto, da li ima osoblja, da li su sanitarije uopšte funkcionalne, niti kako se tačno dobija „odobrenje“ za ovakvu vrstu usluge.

Poznato je, međutim, ko se već godinama legalno bavi ovim neophodnim poslom – gradska firma Čistoća d.o.o., koja upravlja javnim toaletima na području Dubrovnika.

Cena 1 evro

- Društvo ČISTOĆA d.o.o. upravlja javnim toaletima na području grada Dubrovnika i to na Peskariji, Pilama, Pločama, pijaci u Lapadu i u parku Luja Šoletića u Gružu. Javni toaleti na Peskariji, Pločama i Pilama otvoreni su i dostupni građanima tokom cele godine, 24 sata dnevno. Cena korišćenja javnih toaleta na Pilama, Pločama i Peskariji ostaje ista kao prošle godine – jedan evro, a plaćanje je moguće kovanicama od 1 evra do 50 centi, kao i karticama na sve tri lokacije - izjavila je direktorka Čistoće, Mihaela Mikulandra.

Dodala je da su toaleti na pijaci u Lapadu i u parku Luja Šoletića u Gružu otvoreni od 7 do 15 časova tokom zimskih meseci (decembar, januar, februar i mart), dok su od aprila do novembra dostupni od 7 do 22 sata – i to potpuno besplatno.

Privatni toaleti širom sveta

Na globalnom nivou, privatni WC-i nisu nikakva novost. Naprotiv, u mnogim zemljama toaleti koji se plaćaju često su u rukama privatnih firmi ili koncesionara, i to na veoma prometnim mestima poput stanica, benzinskih pumpi, aerodroma i tržnih centara.

Potrebne dozvole

Grad ili država često dodeljuje koncesiju za održavanje, a prihod od naplate koristi se za održavanje higijene i sanitarnih uslova. Motiv privatnika da WC bude besprekoran je jasan – svaki korisnik znači potencijalnu zaradu, a pozitivno korisničko iskustvo garantuje povratak. Često su takvi toaleti uređeniji i bolje održavani od besplatnih javnih.

U Hrvatskoj, gradske komunalne firme održavaju sanitarne čvorove na javnim površinama – plažama, trgovima i parkovima. U restoranima i kafićima, čišćenje je uglavnom povereno firmama koje se time bave, slično kao i na auto-putevima i pumpama.

Međutim, svaki preduzetnik koji želi da otvori WC u sopstvenom prostoru mora prethodno da ispuni stroge sanitarne i tehničke uslove i pribavi sve potrebne dozvole. Tek tada je „nužda“ spremna za domaće i strane korisnike.

Da li je pomenuti toalet iz Ulice između Polača prošao sve kontrole ili je tek „pilot-projekat“ sa dozom lokalne dovitljivosti – ostaje da se vidi. Ali jedno je sigurno: u gradu poput Dubrovnika, gde su gužve ogroman izazov, čak i osnovne fiziološke potrebe traže inventivna rešenja.

