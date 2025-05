OVO SU VEŠTINE KOJE SVI POSLODAVCI TRAŽE: Skoro ih niko ne pominje a toliko su važne

U SVETU koji se neprekidno menja, od tehnologije do načina na koji radimo, više nije dovoljno imati samo diplomu i tehnička znanja. Sve češće, ono što pravi razliku između dobrog i izuzetnog kandidata jesu, takozvane, "meke veštine", poznate i kao "soft skills".

Foto Shutterstock



Šta su zapravo meke veštine?

Meke veštine su skup ličnih osobina i sposobnosti koje određuju kako komuniciramo, radimo u timu, donosimo odluke i nosimo se sa izazovima. Za razliku od "tvrdih" veština koje se lako mere (npr. poznavanje jezika, rad u Excelu, programiranje), meke veštine se odnose na to kako radimo – ne samo šta znamo.

U meke veštine spadaju:

Komunikacija - jasno izražavanje misli i aktivno slušanje

Timsku rad - uspešno funkcionisanje u grupi, deljenje zadataka i odgovornosti

Emocionalna inteligencija - sposobnost da prepoznamo i razumemo svoje i tuđe emocije

Rešavanje problema - snalažljivost i donošenje odluka u kompleksnim situacijama

Prilagodljivost - spremnost na promene i brzo reagovanje na nove okolnosti

Organizacija i upravljanje vremenom - postavljanje prioriteta i efikasno planiranje

Liderstvo - motivisanje i usmeravanje drugih ka zajedničkom cilju. Foto: Profimedia

Zašto su meke veštine presudne?

Bez obzira na to da li ste tek diplomirali ili imate dugogodišnje iskustvo, poslodavci sve više obraćaju pažnju na to kako se ponašate u radnom okruženju, kako rešavate konflikte, sarađujete sa kolegama i reagujete pod pritiskom.

U praksi, to znači da kandidat sa slabijim tehničkim znanjem, ali razvijenim mekim veštinama, može, potencijalno, lakše dobiti posao od onog ko ima više tehničkog znanja, ali ne ume da funkcioniše u timu ili da komunicira sa klijentima.

Kako razvijati meke veštine?

One se ne stiču preko noći. Ključ je u stalnom učenju i ličnom razvoju. Učešće u timskim projektima, volontiranje, rad u različitim okruženjima, kao i otvorenost za povratne informacije pomažu da ove veštine postanu svakodnevica.



Znanje jeste moć ali veština da se to znanje primeni u praksi, u saradnji sa drugima i u promenljivim uslovima, pravi razliku između kandidata za posao i radnika.