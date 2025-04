KOLIKA JE ONDA U NEMAČKOJ KORUPCIJA, LAŽOVI JEDNI: Vučić o izmišljotinaa Nikezića

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Informer istakao je da nikada neće odustati od traženja odgovornosti.

- Neću od toga odustati dok sam živ, i dok budem i dok ne budem predsednik. Ne možete vi da uništite jednu zemlju, sa 4,2 na 3,5 posto je pala stopa rasta. To je za 3,5 posto manje povećanje plata u odnosu na to što bi bilo. I kaže ona lopuža Đilasova Nikezić, kaže to je zbog korupcije. A uz sve zločine koje činite nama je stopa rasta 3,5. A u Nemačkoj jedva na 0, kolika je onda tamo korupcija, lažovi jedni?

Kaže da je prepun snage i energije kad ode na gradilište.

- Rekao mi je Andrej da sam napravio jednu grešku, on brine o meni. Pitam šta je problem. Kaže sve vreme si vodio računa o ekonomiji, a zanemario si sistem i kada ljudi žive najbolje, ne odaju tebi priznanje, nego misle da su to zaslužili. Zbog toga plaćaš visoku cenu. Možda je u pravu, ali uvek ću se boriti za bolji životni standard ljudi - poručio je Vučić.