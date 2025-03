ONI VIŠE NEĆE RADITI NEDELJOM: Komšije prelomile - Zabrana ne važi samo za ove delatnosti

OD DANAS, 2. marta, na snagu stupa odluka o neradnoj nedelji na području opštine Pale. To znači da nedeljom neće raditi trgovine.

Mimo njih neće raditi ni druge uslužne delatnosti.

Ova mera neće važiti tokom zimskih turističkih meseci kada je povećana potražnja za robom i uslugama na ovom području.

Izuzete su pekare, pumpe, dragstori i cvećare kojima je dozvoljen rad nedeljom.

Na području opštine Pale registrovano je šest dragstora koji će raditi nedeljom.

Načelnik opštine Dejan Kojić rekao je da je njegov predlog, a na zahtev određenog broja odbornika, bio da u toku zimske turističke sezone radno vreme nedeljom bude do 13:00 sati.

- Ova odluka se primenjuju na neradne nedelje od 1. marta do 15. decembra, a od 15. decembra do 1. marta biće radna nedelja. Na Jahorini od 1. decembra do 15. aprila će raditi marketi - rekao je Kojić.

Osim ove opštine, neradna nedelja je već ranije uvedena i u opštinama Istočna Ilidža i Sokolac.

