ZA SAT OD VALJEVA DO BEOGRADA: Sve spremno za povezivanje brze saobraćajnice Iverak - Nepričava, do auto-puta "Miloš Veliki"

Kineski neimari završili su gradnju 18,2 kilometra brze saobraćajnice Valjevo - Lajkovac, preciznije Iverak - Nepričava, sa po dve trake u oba smera i projektovanom brzinom do 100 kilometara na sat, koja će centar Kolubarskog okruga spojiti sa koridorom "Miloš Veliki", odnosno Beogradom i drugim delovima Srbije. To će, po najavama, biti prvi kilometri novih saobraćajnica koji će biti pušteni ove godine.

Izgradnja brze saobraćajnice, koja je počela u junu 2020. godine, kao glavnom izvođaču, poverena je kompaniji "Čajna Šandong". Izgrađeno je 19 mostova, ukupno dugačkih oko dva i po kilometra, jedan nadvožnjak i sedam propusta. Više od polovine trase je pored reke Kolubare, koja na tom potezu često izaziva poplave, bilo je potrebno da se izgrade tri veća mosta i visoki nasipi. Najduži most ima raspon od skoro kilometar, preko Kolubare i bio je najzahtevniji za izgradnju - ima dve paralelne konstrukcije, za svaki pravac brze saobraćajnice, u njega je ugrađeno oko 21.500 kubika betona, oko 4.000 tona armatura, oko 500 tona čeličnih užadi.

- Za Valjevo je brza saobraćajnica izuzetno značajna, jer predstavlja kvalitetnu vezu sa Srbijom i svetom - kaže gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković. - Do pre samo neku godinu Valjevci nisu mogli ni da sanjaju da će do Beograda da stižu modernim putevima za samo sat vremena. Takođe je važno da odmah nastavljamo sa pripremama za početak gradnje 2,2 kilometra Južne obilaznice koja će povezati Privrednu zonu sa brzom saobraćajnicom i auto-putem "Miloš Veliki".

U "ličnoj karti" brze saobraćajnice, stoji da ima po dve vozne trake, širine tri i po, ukupno 14 metara. Takođe, ima i četiri ivične trake široke po pola metra, takozvani razdelni pojas širok četiri, kao i dve bankine od po metar i po. Tokom gradnje regulisano je 20 vodotokova ukupne dužine oko 10 kilometara. Duž trase, regulisano je i odvodnjavanje, sa sistemom za prečišćavanje i urađeno 32 kilometra mreže kišne kanalizacije... Napravljene su dve kružne raskrsnice u Popučkama nadomak Valjeva i u Lajkovcu, kao i petlja u Divcima, na ukrštanju sa putem za Mionicu.

- Brza saobraćajnica Iverak - Lajkovac veoma je važna za ceo Kolubarski okrug, jer će povezati Valjevo sa auto-putem "Miloš Veliki", odnosno Beograd - Južni Jadran - istakli su u "Putevima Srbije". - Njen značaj je i u tome što će biti poprečna veza puteva Srbije. Povezaće i delove Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa auto-putem Beograd - Južni Jadran, i dalje preko Koridora 10 sa Bugarskom i Grčkom.

Usko grlo

DO izgradnje brze saobraćajnice, Valjevo je sa Beogradom, odnosno ostalim delovima Srbije, bilo povezano regionalnim putem, do Lajkovca, odnosno Ćelija, gde je spoj sa Ibarskom magistralom. Regionalni put decenijama je bio usko grlo, jer se kapacitet saobraćaja povećavao, te je bio veliki problem za izlaz Valjeva asfaltom u svet... To je, ističu u Valjevu, bio i razlog što su potencijalni investitori u širokom luku u prethodnom periodu izbegavali grad na Kolubari. Postojeći regionalni put ostaje u upotrebi paralelno sa brzom saobraćajnicom.