KAZNITI "DŽELATA" ZA POČETAK! Novak Đoković "zapretio" teniskom svetu pred prvi meč u Monte Karlu

Šanse od strane svetskih eksperata da Novak Đoković osvoji Monte Karlo nisu male, naprotiv. Da bi jurnuo u ovaj uspeh, potrebna mu je pobeda u drugom kolu protiv Alehandra Tabila koji mu je nedavno napravio ogromne probleme.

Foto: Profimedia

Srbin je digao formu, dolazi iz Majamija gde je bio toliko blizu da dođe do svoje 100. titule, ali je zaustavljen u finalu od strane Jakuba Menšika posle dva taj-brejka.

U Monaku ima priliku da se bori za još jednu istoriju, a to je da kompletira neverovatnu stvar - osvojeni svi Mastersi makar po tri puta. Prva prepreka dželat iz prestonice Italije.

Tabilo ga je pre, otprilike, godinu dana savladao u Rimu sa ubedljivih 6:2, 6:3 i oni koji pamte taj susret mogu sa sigurnošću da kažu da Đoković nije imao apsolutno nikakvih šansi. Ušao je u onaj svoj intertni ritam bez emocija, a svemu tome je prethodilo to da je Srbin bio udaren teškom flašom u glavu na izlasku sa terena u prošlom kolu.

Naravno, mnogi smatraju da je to tada uticalo žestoko na srpskog tenisera, a čini se da su se mnoge stvari promenile od tog momenta. Tabilo je veoma loše započeo ovu sezonu. Od oktobra i Pariza nije uspeo da prođe na šest turnira niti jedno kolo. U Indijan Velsu i Majamiju je stigao do druge runde.

Đoković je apsolutni favorit, ali i pored toga ne razmeće se izjavama pred prvi meč u Monte Karlu.

- Pokušavam da balansiram proces što je više moguće. Kada kažem 'čin balansiranja', ono što podrazumevam je da nađem ravnotežu između profesionalnog i privatnog života i da budem zadovoljan onim što činim i kako to činim, a da opet budem motivisan da nastavim. Ne samo na turnirima, već i nedeljama treniranja, dan za danom. Nema sumnje da mi je teže da se motivišem sada u odnosu na raniji period u karijeri - rekao je Novak i dodao:

- Nastupi u Majamiju... Kada igram na taj način, to mi daje mnogo inspiracije da nastavim. To je taj osećaj kada se osećate sjajno na terenu, kada udarate lopticu kako treba i pobeđujete. Kada počnete rano da gubite na turnirima, tada počinjete da postavljate pitanja samom sebi. Više je pitanja, tih unutrašnjih glasova, lkoji donose sumnju i razgovore o tome da li bi trebalo da nastavite, koliko dugo i tome slično. Drago mi je da sam u Majamiju našao tu radost na terenu i što sam našao dobar nivo igre. Hajde da vidimo da li to mogu da prenesem i na šljaku. Očigledno, radi se o sasvim drugačijoj podlozi. Nisam imao mnogo vremena da se prilagodim, tako da moja očekivanja nisu toliko visoka što se tiče rezultata. Više se radi o tome da igram mečeve, što je više moguće i da pokušam da dosegnem vrhunac forme pred kraj sezone na šljaci, što je najvažnije u Parizu.

Žreb mu i nije naročito naklonjen, ali se Novak ne boji. Ipak, ima jasnu ideju gde želi da osvoji jubilarnu 100. titulu u karijeri, ali daleko od toga da želi da se tada i oprosti.

- Ne, nikako oproštaj, mada se nikad ne zna. Hajde da vidimo. I dalje osećam da m i je ostalo goriva u rezervoaru. Osećam kao da, što sam dokazao u Australiji i Majamiju, i dalje mogu da igra ma visokom nivou. I to mi sve daje zadovoljstvo da budem na terenu i takmičim se. Znam da postoji ta grupa ljudi koja mislin da bih više trebalo da igram taj tenis visoke klase, što je razumljivo. Ima mnogo i onih koji smatraju da je trebalo da se povučem po osvajanju zlatne medalje na Igrama prošle godine. Dajte da vidimo šta nosi budućnost. Naravno da bih voleo da osvojim. Ako mi kažete da ću tu stotu titulu osvojiti na bilo kom slemu ove godine, potpisaću odmah. Ipak, to je velika planina ispred mene, trebalo bi biti skromniji i nadati se najboljem - naveo je Novak.

