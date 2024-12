KAKAO RASTE BRŽE OD BITKOINA: Čokoladu bi uskoro opet mogla da zagorča cena

OMILjENI slatkiš bi uskoro opet mogla da zagorča cena. Kakao je ponovo poskupeo na berzama zbog manjka ponude, dostigavši novi najviši nivo u istoriji. To će povećati troškove proizvođača, i, verovatno se preliti na cene čokolada na rafovima prodavnica. Loša vest je da stručnjaci procenjuju da će se nastaviti trend poskupljenja kakaoa, čiji je skok na berzama premašio čak i rast bitkoina.

Foto: Free Images Pixabay

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji su cene čokolade za poslednjih godinu dana povećane za 32,8 odsto, a u kategoriji proizvoda "kakao i čokolada u prahu" za 20 procenata. Krenulo je vreme praznika, a da li će proizvođači iskoristiti priliku da odmah podignu cene ovog slatkiša ostaje da se vidi. Trenutno u radnjama 100 grama obične mlečne čokolade košta od 185 do 270 dinara, a na akciji od 150 do 240. "Jači" brendovi imaju i višu cenu, pa za istu gramažu treba izdvojiti od 285 do 350 dinara.

Kvalitetna crna čokolada sa sadržajem kakaoa od 70 i više odsto prodaje se u rasponu od 280 do 485 dinara za 100 grama. Na akciji uglavnom koštaju od 270 do 300, a na ove skupe konditorske proizvode trgovci i proizvođači daju mali popust, pa njihova cena pada za simboličnih dvadesetak dinara na 460 dinara. Potrošačima se uglavnom više isplati da kupuju veće pakovanje od 200 ili 270 grama, ali da bi bili sigurni treba da provere koliko košta kilogram slatkiša, a to je sitnim brojkama ispisano ispod cene. Kvalitetne su i čokolade za kuvanje, one imaju od 40 do 50 odsto kakaoa, pa je i to povoljna alternativa umesto paprenih crnih sa visokim procentom ovog zrna. Za 100 grama ovog proizvoda treba izdvojiti od 180 do 230 dinara, a isplativije je pazariti 200 grama po ceni od 300 do 340 dinara.

NAJVEĆI DEFICIT ZA 60 GODINA NA berzama je kakao premašio 12.500 dolara po toni, nadmašivši prethodni rekord svih vremena od skoro 12.200 dolara zabeležen 15. aprila ove godine. Kako ističe Trading Economics portal koji obezbeđuje analizu ekonomskih indikatora, na ovaj rast je uticala zabrinutost da bi suvo vreme ove sezone u zapadnoj Africi moglo da dovede do četvrtog uzastopnog deficita ove sirovine u snabdevanju. Prema Međunarodnoj organizaciji za kakao, lane i ove godine globalno tržište suočilo se sa najvećim nedostatkom tog zrna u poslednjih 60 godina, kao posledica slabog roda na Obali Slonovače i u Gani, vodećim svetskim proizvođačima kakaoa.

Viši troškovi proizvodnje zbog poskupljenja kakaoa, ne moraju odmah da se preliju na maloprodajne cene. Proizvođači se na razne načine sa tim bore kako ne bi suviše ugrozili potražnju. Tako, čokoladice postaju sve manje, ili se snižava njihov kvalitet kako kompanije nastoje da snize troškove. Smanjivanje gramaže predstavlja prikriveno povećanje cene artikla, za kojim proizvođači sve češće posežu. Pakovanje je tako kaliralo na 90, 80 ili 75 grama. Tim marketinškim trikom, kompanije zloupotrebljavaju navike potrošača, jer kupci brzo primete poskupljenje proizvoda, ali ne obraćaju previše pažnje na njegovu količinu. Drugi način na koji proizvođači reaguju je zamene sloj čokolade drugim punjenjem, poput keksa, oblandi ili nečim sličnim čime se snižava i kvalitet.

Potrošači u našoj zemlji kažu da im visoka cena čokolade opterećuje kućni budžet. Ipak, ne odustaju od kupovine omiljenog slatkiša, ali smanjuju količinu koju pazare i nabavljaju ih isključivo na akcijama.

Prema oceni analitičara "Blumberga" na engleskom jeziku, više cene čokolade počele su da utiču na kupce pod pritiskom inflacije, međutim, smatra se da globalna potražnja raste na duži rok.