"CRNI PETAK" KAO SVAKO VIKEND SNIŽENJE: Dan popusta stiže 29. novembra, kod nekih trgovaca traje čitav mesec

Mada, ovaj apel nikada nije urodio plodom. Iako svesni svih trikova prodavaca, potrošači ne odustaju od planirane kupovine i šoping groznica kreće u petak i nastavlja se tokom vikenda. Tako da gužve treba očekivati i ovog puta.

Uglavnom je "crni petak" kao svaki petak, jer nema razlike u tim sniženjima u odnosu na uobičajene vikend akcije tokom godine. U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije (NOPS) upozoravaju građane da vode računa da ih ne zavaraju oglašeni procenti sniženja. Kako ukazuju, kod nas popusti nikada nisu tako velika kao u zapadnim zemljama i uglavnom su samo prividni. Česta je pojava da trgovci namerno podižu cene određeni kratak period ranije, a onda oglase sniženje. Time su, zapravo, zadržali stare cene. Ovo je prekršaj i nepoštena poslovna praksa i ako građani to uoče, mogu da prijave tržišnoj inspekciji.

Trgovci obično oglase da je popust na svu robu, od, na primer, 30 odsto. Međutim, na sniženju bude tek nekoliko proizvoda, a ostali imaju redovne cene. Kako objašnjava Marko Dragić iz NOPS, potrošači treba da znaju da najmanje jedna petina proizvoda mora da bude obuhvaćena najvećim procentom oglašenog popusta.

- To znači da ukoliko je najavljeno sniženje od 30 odsto, onda u prodavnici jedna petina artikala mora da bude toliko jeftinija - precizira Dragić. - Ako je ponuđena roba u zanemarljivoj količini ili sa ciljem da se kupac navede da pazari druge vrste proizvoda, onda je to prekršaj. Često se dešava i da nema artikala za koje je oglašen popust.

NEMA ZAMENE

UKOLIKO je proizvod na sniženju kupljen u fizičkoj prodavnici, prema Zakonu o zaštiti potrošača, ne može da se zameni niti vrati.

- Ipak, činjenica je da većina trgovaca to omogućava - kaže Marko Dragić iz NOPS-a. - To je stvar njihove poslovne politike ili dobre volje.

On ističe i da ukoliko je roba kupljena na sniženju neispravna, ako sa njom nešto nije u redu, kupac ima prava na reklamaciju. U NOPS-u savetuju da potrošači iskoriste pogodnosti onlajn kupovine. Osim što će izbeći gužve, imaju pravo i da u roku od 14 dana vrati proizvod trgovcu i to bez navođenja razloga i bez obzira na to da li je kupljen na sniženju ili po redovnim cenama. Uslov je da roba nije korišćena i oštećenja.