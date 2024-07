PROPAO POKUŠAJ BRISELA DA IZBACI RUSKI GAS: Gorivo iz RF preplavilo Evropu, Srbija u dobroj poziciji, na liniji direktnog dotoka

POKUŠAJ Evropske unije da se odrekne ruskog gasa trajao je nešto više od godinu dana i na kraju je propao. Jeftin, nesankcionisani energent iz Rusije preplavljuje Evropu pokazujući raskorak između onoga u šta je briselsko rukovodsto želelo da veruje i stvarnosti. Ovako grčki mediji ocenjuju aktuelnu situaciju na evropskom tržištu, ističući da njihovim susedima preko "Turskog toka" gas stiže direktno iz Ruske Federacije, i to jeftiniji, bez potrebe za tranzitnom ulogom Grčke kao izvoznika tečnog prirodnog gasa (LNG).

Foto: Shutterstock

Plavo gorivo do Srbije stiže jednim krakom "Turskog toka" preko Bugarske, koji se naziva još i "Balkanski tok". Stručnjak za energetiku Miloš Zdravković kaže da je naša zemlja u dobroj poziciji, jer se nalazi na liniji direktnog snabdevanja. On ističe da su količine koje nam stižu sada više nego dovoljne za potrebe naše privrede i građana.

- Evropa bez gasa ne može, a ako hoćete zelenu tranziciju to zahteva njegovu veću upotrebu zbog balansiranja energije - objašnjava za "Novosti" Zdravković. - Uzimajući u obzir infrastrukturu, sigurnost snabdevanja i cenu, ruski gas ne može da se istisne sa tla Evrope. U politici ima mesta kompromisima, ali u fizici nema.

Evropa, kako dodaje, teoretski može da se snabdeva samo LNG-om koji je u idealnim okolnostima 2,1 put skuplji od gasa iz cevovoda.

- Ali to onda podiže cene struje, za proizvodnju jednog megavata električne energije potrebna su dva megavata gasa - navodi Zdravković. - Šta bi onda to značilo za privredu kojoj je potrebno sigurno snabdevanje jeftinim gasom, posebno nemačku privredu?

Dok nismo izgradili "Balkanski tok", gas je do naše zemlje stizao sa severa, gasovodom preko Ukrajine i Mađarske. Mi i sada imamo mogućnost da povlačimo plavo gorivo tim pravcem. Tom tranzitnom rutom gas još uvek stiže do zemalja EU. Sporazum koji pokriva taj aranžman ističe krajem ove godine i potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak je pre nekoliko dana poručio da je Rusija spremna da nastavi isporuke ovog energenta, ali da to zavisi od Ukrajine. S druge strane, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je rekao da njegova zemlja neće produžavati gasni ugovor sa RF, već da su u toku pregovori da se ruski gas zameni azerbejdžanskim.

Kako Zdravković ističe, ovo je još jedna ideja koja nije utemeljena u realnosti, jer Azerbejdžan nema dovoljne rezerve da zameni gas iz Rusije.

- Osim toga, ima ograničene mogućnosti i da ga izvozi - navodi Zdravković. - Trasa ide preko ruske teritorije i ako RF hoće, može da prekine njegov dotok.

Podsetimo, Srbija je pustila u rad gasnu interkonekciju sa Bugarskom, preko koje može da nam stiže plavo gorivo iz Azerbejdžana, i sa LNG terminala u Grčkoj, Aleksandropolis i Revituzo.

Grčki mediji pišu i da je propao planirani razvoj Vertikalnog koridora prirodnog gasa dužine 1.000 kilometara, od Grčke do Ukrajine, jer nije bilo ni najmanjeg interesovanja za zakup kapaciteta. Kako konstatuju, ispostavilo se da sama politička volja nije dovoljna da se odvoje od Rusije, već to mora da želi i tržište. Kompanije izbegavaju da preuzmu takve obaveze, posebno dugoročne. One vide da je ruski gas jeftiniji, i ne očekuju sankcije Brisela Moskvi uprkos povremenim najavima evropskog rukovodstva.

PREŠIŠALI AMERIČKI LNG U JUNU je uvoz ruskog LNG u EU bio veći od američkog, sa sve brojnijim tankerima koji su pravili rutu od sibirskog poluostrva Jamal do glavnih evropskih terminala Holandije, Belgije, Francuske, Španije, kao i do Revituza u Grčkoj. U prvoj polovini 2024. prihodi Rusije od prodaje plavog goriva i nafte porasli su za 41 odsto na godišnjem nivou, na 65 milijardi dolara. U samoj Grčkoj, udeo ruskog gasa je na nivou pre invazije, na 60 odsto, dok su pre dve godine te količine bile skoro na nuli.

Zakupljenost kapaciteta na interkonekciji Turska-Bugarska dostiže 100 odsto. Razlog je jeftin ruski gas, koji je prekršten u turski, koji se izvozi od suseda do Mađarske i efektivno poništava planove EU. Istovremeno, iz potpuno istih razloga, a to su znatno niže cene ruskog gasa, pao je i grčki izvoz na Balkan.

- Istina je da je ono što se dešava sa ruskim gasom "vin-vin" situacija EU, jer je relativno jeftin gas smirio energetska tržišta, evropske vlade, pošto je skupa energija prošlost, ali i evropske građane, jer imaju relativno niske cene struje - pišu grčki mediji. - Nije jasno kakvu će politiku voditi nova Evropska komisija, kada bude uspostavljena. Za sada, EU nastavlja sa ovim dvostrukim stavom, direktno finansirajući Ukrajinu, indirektno Rusiju, i istovremeno politički i finansijski podržavajući infrastrukturu koja ima za cilj energetsku nezavisnost kontinenta od Moskve, ali i koja je u praksi propala od trenutka povratka ruskog gasa.