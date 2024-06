ZAJEDNIČKI TAG KASNI TUĐOM KRIVICOM: "Putevi Srbije" završili posao, čekaju se susedi da se usaglase sa sistemom

Posle kritika koje su od resornog ministra Gorana Vesića stigle na račun ovog preduzeća zbog neispunjavanja obećanja u vezi sa početkom funkcionisanja zajedničkog taga sa našim susedima, u "Putevima" ne žele više da govore o datumima.

- Ništa nije do nas, čekamo da se oni usaglase sa nama i da okončaju sve što je potrebno da bi integrisani sistem funkcionisao na njihovoj teritoriji - objašnjava za "Novosti" direktor ovog preduzeća Zoran Drobnjak. - Kada u Hrvatskoj i Grčkoj završe taj posao, onda ćemo moći da najavimo početak rada.

On navodi da bi to trebalo da bude uskoro, kao i da se vrlo brzo očekuje jedinstvena naplata i sa Republikom Srpskom. Povodom ocene ministra Vesića da bi zbog probijanja najavljenih rokova neko u "Putevima" morao da podnese ostavku, Drobnjak ukazuje da nema razloga za tim, jer propusta nema u tom preduzeću, već oni sve vreme čekaju da posao završe nadležni u zemljama regiona koje treba da se usaglase sa sistemom. Zajednički tag sa Crnom Gorom je trebalo da bude u funkciji još prošlog septembar, a onda je najavljeno da će biti 15. aprila, a proradio je 4. juna. Sa Hrvatskom je trebalo da bude pušten u rad 15. maja, a sa Grčkom 1. juna.

Od prošle godine već radi integrisana putarina sa Severnom Makedonijom, a zajednički tag koristi više od 50.000 korisnika samo iz Srbije. Javno preduzeće "Putevi Srbije" je razvilo platformu TOLL4ALL koja predstavlja jedinstveni sistem naplate putarine preko koga je moguće povezivanje naplatnih sistema više zemalja. Platforma donosi velike benefite za građane. Naši vozači ne moraju da kupuju poseban tag za svaku zemlju kroz koju prolaze, već sa onim koji koriste za elektronsko plaćanje putarine u Srbiji, plaćaju putarinu i u zemljama sa kojima funkcioniše integrasani sistem. Prolazi se bez zaustavljanja na naplatnim stanicama, a putarina im se naplaćuje sa platne kartice. Ovo je posebno značajno u vreme turističke sezone kada su velike gužve.

KAKO DO UREĐAJA

TAG uređaj se kupuje na nekom od ovlašćenih prodajnih mesta poslovnica "Puteva Srbije" i "Pošta Srbije", a spisak se može naći na zvaničnoj stranici za elektronsku naplatu putarine Toll for all. Vozači koji poseduju uređaj koji je u pripejd sistemu treba da ga prekonfigurišu za njegovo korišćenje u integrisanom sistemu, takođe, u ovlašćenim poslovnicama. Zatim je potrebno da se telefonom skenira QR kod sa ugovora, popuni formular i unesu podaci sa platne kartice. Vozač će biti preusmeren na veb servis Toll for all i na mejl dobija podatke za prijavu. Ukoliko želi da tag uređaj koristi i u drugim državama u okviru Toll For All sistema, potrebno je da na veb servisu podatke o platnoj kartici unese i u sekciji za odabranu zemlju.